Konferencja pomeczowa

Healy: Jestem dumny z postawy zawodników

Wtorek, 18 sierpnia 2020 r. 22:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

David Healy (trener Linfield FC): Tak jak zakładaliśmy, był to dla nas trudny mecz. Legia ma bardzo dobrych zawodników, choć dużo czasu zajęło im złamanie nas. Tuż po meczu, gdy emocje jeszcze biorą górę, jestem zawiedziony, ale jednocześnie bardzo dumny z postawy zawodników.



- Czerwona kartka rzeczywiście wpłynęła na losy tego meczu. Mam wrażenie, że sędziowie podejmowali niektóre decyzje zbyt pochopnie. W pierwszej połowie piłkarze Legii spokojnie mogli być ukaraniu przez arbitra raz lub dwa. Z drugiej strony nie uważam, by miało to jakieś większe znaczenie dla gry. Legia i tak cały czas była przy piłce. Chciałbym pogratulować swoim zawodnikom, że mimo osłabienia cały czas walczyli i stwarzali okazje - trafiliśmy w słupek. Dali z siebie dziś wszystko.



- Bardzo chciałbym podziękować Legii Warszawa za gościnność. Rzadko kiedy spotyka się tak wielkie przyjacielskie i serdecznie nastawienie klubie rywala. Gratuluję Legii i życzę jej jak najlepiej w kolejnej rundzie i mam nadzieję, że zagracie w fazie grupowej.