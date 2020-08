Wymęczony awans

Sędziowie

Główny: Nicolas Laforge

Asystent: Laurent Conotte

Asystent: Florian Lemaire

Techniczny: Jan Boterberg



Wolfik - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Brutalna prawda jest taka: słaba liga generuje słabych reprezentantów do rozgrywek europejskich. Od lat pikujemy w dół jako liga. Z zespołu nikt nie odszedł a wyglądaliśmy bardzo, bardzo blado. Dobrze, że mecz był w Warszawie.



Na pocieszenie - chyba gorzej już nie można zagrać, a początki sezonu zawsze mamy bezbarwne. odpowiedz

PLBBOY - 3 minuty temu, *.227.22 Wasze komentarze są bardziej żałosne niż komentarz meczu w TVP. odpowiedz

Jarkonet - 1 minutę temu, *.metrointernet.pl @PLBBOY: Zgadam się odpowiedz

1909 - 5 minut temu, *.media.pl Potrzebny napastnik od już!!!! Nemania wracaj!! odpowiedz

Leszek Rzezimieszek - 7 minut temu, *.play-internet.pl Hej!

Zbojkotujmy ten awans! Wszak gola strzelił ten, który kopał w emocjach koszulkę Naszej Legii! Przecież to jasne że lepsze są kary za nasze race niż jego gole na wagę awansu!



Bracia, bądźmy razem ????

Odejdzmy razem z ministrem ???? odpowiedz

vuko = Pinokio - 8 minut temu, *.t-mobile.pl DNO !! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 9 minut temu, *.247.183 Jedyna pozytywna myśl jaka mi przychodzi do głowy po tym meczu to: "Dobrze, że Kante już wyzdrowiał" odpowiedz

(L)istek - 9 minut temu, *.play-internet.pl Komentarz Strejlaua zgrywał się z poziomem gry Legii.Gwilia beznadziejnie,Luquinhas na skrzydle nie daje połowy tego co w środku.Ten mecz pokazał gdzie dziś znajduję się Legia i nasza ekstraklapa. odpowiedz

Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski - 10 minut temu, *.amazonaws.com @Tylko Legia: obejrzyj "interwencję" w87 minucie. Na szczęście dobry Bóg skierował strzał Irysza na słupek... odpowiedz

JWR - 7 minut temu, *.orange.pl @Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski: Nie gloryfikujmy tak Boruca to że skierował piłkę palcami na słupek nie czyni go Bogiem... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 minut temu, *.247.183 @Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski: Jak Muzyk puścił bramkę w takiej sytuacji po rykoszecie od nogi Jędrzejczyka (mecz z Lechem), to stracił miejsce w składzie. odpowiedz

Panie znajdź jakiś zespół , który by chciał ten kawał drewna od nas zabrać - 11 minut temu, *.com.pl Ten Czech w Legii to kompletne nieporozumienie jest . odpowiedz

JWR - 2 minuty temu, *.orange.pl @Panie znajdź jakiś zespół , który by chciał ten kawał drewna od nas zabrać : Jak sprzedadzą go jeszcze w tym okienku za jakieś 200 tys. to będzie jeden z większych sukcesów transferowych prezesa. odpowiedz

... - 11 minut temu, *.virginm.net 0:0 bo gole kante nie są liczone już w Legii odpowiedz

kibic - 12 minut temu, *.net.pl kto obejrzał ten mecz do końca i się nie zwymiotował na tv ... brawo za wytrzymałość ! odpowiedz

Farme(L) - 1 minutę temu, *.02.net @kibic: było blisko ale dałem radę z tymi komentarzami i pomylonymi nazwiskami... odpowiedz

jaca - 13 minut temu, *.vectranet.pl hmmm....spokojnie,,,wiadomo liczylismy na 3-5,,jasne..e tylko to nie gks belchatow,,,Ci wyszli grac,,,fakt,,,kelnerzy powin dostać,,,ale,,,malo ruhu,,,,myślałem zawsze ,ze w takim meczu pojedynki 1 na 1,,,cos wniosa,,,tutaj lipa,,,,Wszolek,,,hmmm Gvilia..do tylu..szukamy na skrzydła..ej,,,,tutaj trzeba napastnka,,i to przez duze N...dobrze,ze w następnej fazie drużyna otwarta,,,,chcoiaz jak beda mądrzy i sie przyjrzą na ten mecz....nie moge zrozumiec,,,byle lech lepszy od nich a tu taki meki ,,zawsze jak jaks pseudo druzyna z eurpoy.....tonie PSG odpowiedz

PLBBOY - 7 minut temu, *.227.22 @jaca: nie cpaj bo ci szkodzi odpowiedz

Tom - 14 minut temu, *.plus.pl Najważniejsze, że awansowali dalej. Ciężko się gra jak na 20 metrze stoi autobus. Uważacie, że lepiej pięknie grać, stworzyć 20 dogodnych sytuacji, trafiać w słupki, poprzeczki i odpaść po przypadkowym golu?

Tylko LEGIA!!!! odpowiedz

Jarkonet - 14 minut temu, *.metrointernet.pl Co tak psioczycie, bronili się w 10, atak pozycyjny nie jest najmocniejsza strona Legii. Grali spokojnie dwa strzały przeciwników na cały mecz. Brak piłkarzy ci by nie balu się strzelać z poza 16. Pamiętajcie ze to jeden mecz i jeden błąd może kosztować koniec przygody. Gdzie są Ci co krzyczeli Kante Won to jedyny napastnik w Legii, który nie boi się strzelić i pracują jak nie wielu dla drużyny. Życzę zdrowia i wielu bramek. Dziękuje. Fakt komentarz w TVP żenua obu panów. Oglądałem bez komentarz. odpowiedz

Farme(L) - 10 minut temu, *.02.net @Jarkonet: a jaki jest najmocniejszy atak Legii??? W Ekstraklasie większość spotkań gramy w ataku pozycyjnym, sporadycznie z kontry skrzydłami... odpowiedz

Ewelina - 15 minut temu, *.play-internet.pl Poziom gry Legii był żenujący. Z taką grą nie mamy czego szukać w Europie. odpowiedz

( L ) - 15 minut temu, *.plus.pl i co kto miał racje co do Kante trener Vuko a co do gry to słabo pomoc i atak do zmian odpowiedz

WarszawskaOchota - 18 minut temu, *.orange.pl Nie spodziewałem się pogromu, ale liczyłem na zdecydowanie lepszą i SKUTECZNIEJSZĄ grę.

Ale cóż, najważniejsze że mamy 2 rundę którą również gramy w Warszawie.

Zagrać lepiej niż dzisiaj i idziemy dalej. odpowiedz

Franco - 19 minut temu, *.35.79 Naprawdę? Kante strzelił bramkę i mam mu wybaczyć? Przecież to jego obowiązek jest bo jest napastnikiem i taki zawód sobie wybrał. Czy wy jesteście normalni? Kur... To był zespół amatorski... odpowiedz

77/82 - 15 minut temu, *.chello.pl @Franco : spier... cwelu. odpowiedz

Wrath - 12 minut temu, *.chello.pl @Franco : wybaczyć ale nie zapomnieć tego co zrobił. Po prostu.

Skoro dla nas pracuje i się wywiązuje strzelając bramki to wystarczy jak nie będziemy mu przeszkadzać. Nie bić brawo ale też nie lżyć. odpowiedz

Farme(L) - 21 minut temu, *.virginm.net Czasami to mam wrażenie, że dostosowujemy się do poziomu przeciwnika... wygrana cieszy ale gra...

Nie wiem po co wydlszedł Gargamal mimo asysty... Boże mniej nas w opiece, bo z taką grą to nawet najlepszy taktyk (Strejlau) nas nie uratuje ;p odpowiedz

Farme(L) - 19 minut temu, *.02.net @Farme(L): wyszedł odpowiedz

WSTYD - 21 minut temu, *.centertel.pl Gvilia to chyba dokłada z własnej pensji Vukoviciowi dlatego gra... bo innego powodu nie znam?

popełniono wielki błąd ściągając samych defensywnych graczy w tym okienku...

a do ofensywy jedynie nieprzygotowanego Kapustke... odpowiedz

lechu47 - 18 minut temu, *.orange.pl @WSTYD: napastnika z Cracovii ściągnęliśmy odpowiedz

Wolfik - 53 sekundy temu, *.play-internet.pl @lechu47: No i..? To będzie nasz wybawca? Nie sądzę. odpowiedz

Joł - 22 minuty temu, *.com.pl Wygrać i zapomnieć...to początek sezonu forma dopiero przyjdzie. odpowiedz

Hawryl74 - 22 minuty temu, *.virginm.net Niech ktoś im wytłumaczy że sparingi się już skończyły i gramy mecze o stawkę.

Oglądałem to "widowisko" czytaj pośmiewisko i oczy mnie mocniej bolały jak po naświetleniu od spawania lata temu.

Oby się taka żenada nie powtórzyła już więcej.

Pozdrawiam braci po szału. odpowiedz

Vuko - modlę się o prawdziwego napastnika w Legii i kogoś kto by miał takie umiejętności do kierowania grą Legii jak OFOE - 23 minuty temu, *.com.pl Ten Czech to na poziom 3 ligi się nie nadaje , a co dopiero na pierwszego napastnika Mistrza Polski - totalne drewno ... , skrzydeł też w ogóle nie było odpowiedz

Jaca - 23 minuty temu, *.chello.pl Brawo Kante!!! odpowiedz

ROBB - 23 minuty temu, *.plus.pl Gvilia to nawet nie jest poziom okręgówki... Co w nim widzi Vuko to ja nie wiem? odpowiedz

herakles - 23 minuty temu, *.orange.pl wypierdalac z taka gra do ligi old boyow - Z para ararat/omonia wpierdol na 90% odpowiedz

Po(L)ubiony - 25 minut temu, *.chello.pl Legii brakuje piłkarza z kopytem, który potrafiłby jak Forsell celnie strzelić z 15 - 30-ego metra. To najlepsza recepta na autobus na 16-tym metrze. Wtedy obrońcy muszą wychodzić do przodu i obrona jest luźniejsza. Tylko skąd go wziąć? odpowiedz

siwy - 25 minut temu, *.179.250 niezawodny Kante, brawo !!!!nadal bedziecie go przesladowac za tą koszulkę?

ogolnie padaka

odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 15 minut temu, *.vectranet.pl @siwy: Nas*ałem na dywan u Ciebie w salonie, podczas rodzinnego obiadku. Jutro przyniosę ciasto na deser. Nie będziesz mnie prześladować za poprzedni występek? odpowiedz

Dario - 5 minut temu, *.170.132 @Czwarty Pasek Na Dresie: nie no jesteś pi****ty odpowiedz

Mati 1916 - 25 minut temu, *.plus.pl Koledzy spokojnie wiadomo że zawsze pierwsze rundy w naszym wykonaniu są kiepskie. Ważne że jedziemy dalej a nam zawsze z lepszymi drużynami się gra latwiej odpowiedz

Donek - 26 minut temu, *.chello.pl Brawo Kante, uciszyłeś znawców z żylety. odpowiedz

przega - 26 minut temu, *.mm.pl Dziękuję Ci Kante! Cieszę się, że jesteś w Legii. odpowiedz

tomtom1916 - 27 minut temu, *.plus.pl dno dna ament odpowiedz

Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski - 28 minut temu, *.amazonaws.com Proponuję Pekharta opylić do Warty Poznań. Jeśli Boruc ma być pierwszym bramkarzem to raczej w Zniczu Pruszków.

odpowiedz

Tylko Legia - 18 minut temu, *.6.229 @Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski: A co takiego zrobił zle po za Kante i Borucem to nikt się nie pokazał odpowiedz

Olo - 28 minut temu, *.chello.pl O Jezusie, co za żenujący poziom meczu. Oni chcą do Ligi Mistrzów, jak Liga Europy to zdecydowanie za wysokie poziom dla tak grającej Legii. odpowiedz

Jimmy L - 28 minut temu, *.d1-online.com Bardzo ostro grali, można powiedzieć że nie fair. Brawo Kante bez Ciebie klęska pewna odpowiedz

1:0 i wszystko jasne - 28 minut temu, *.as43234.net Przeciwnik zmiażdżony . Przecież mogło być nawet 9:0 ???? odpowiedz

L Kibic L - 28 minut temu, *.chello.pl To co wygadywał Strejlau to ..... ehh. Czy TVP nie ma innych komentatorów? odpowiedz

Widz697 - 14 minut temu, *.plus.pl @L Kibic L: Pewnie że ma np. pan Jacek Gmoch odpowiedz

kris74 - 29 minut temu, *.centertel.pl Co to kurwa było. odpowiedz

Bia(L)son - 29 minut temu, *.akashanet.eu Nie taki wymeczony miała duzo okazji LEGIA,zeby wynik był lepszy,ale nie ma co płakac, juz jakis mały krok został zrobiony . odpowiedz

Prezes - 29 minut temu, *.plus.pl Szkoda słów z taka gra nic nie będzie odpowiedz

eN - 31 minut temu, *.as13285.net Grunt że przeszli zkry5yka wstrzymajcie się po odpadnięciu. Grunt żeby zebrali się na następną rundę bo tam już będzie duuuzo trudniej. odpowiedz

DanieLo - 31 minut temu, *.233.178 Gratulacje, ale mecz bardzo, bardzo slaby.



Wolno, duzo przestoju i bez pomyslu. Gwila, Wieteska, Karbownik (1sza polowa) bardzo, bardzo kiepsko. odpowiedz

Szpaku - 31 minut temu, *.play-internet.pl "Najlepsza wiadomość po meczu... jest taka, że możemy w całości obejrzeć... półfinał...". No serio!!! Promocja polskiej piłki w ch...! odpowiedz

Krislegia - 31 minut temu, *.centertel.pl Patologia i 50 metrów mułu odpowiedz

wqrwiony po meczu PP z Cracovią bo mecz był oddany za ligę - 31 minut temu, *.52.138 i ten doping z taśmy, a w nim informacje skąd wytrysła Wisła oraz "jesteśmy zawsze tam" odpowiedz

Wawa - 31 minut temu, *.124.248 Poziom żenujący

Prawda

Jest

Prosta jak drut

Z Vuko

Daleko nie zajedziemy

Bez składu i ładu

Z amatorami odpowiedz

Arturo - 27 minut temu, *.centertel.pl @Wawa: Moze ty ich poprowadzisz fachowcu? odpowiedz

Gizior - 31 minut temu, *.alfa-system.net Wszolek i karbownik są tak pod forma że masakra... Obydwaj zagrali piach już z Bełchatowem ale Wszołka uratowała bramka ale to co oni grają to mega lipa... Kante pokazał kto powinien grać w ataku... Luqinas marnuje się na skrzydle... odpowiedz

WZMOCNIENIA - MIODEK , VUKO - WZMOCNIENIA !!! - 31 minut temu, *.com.pl Brak rozgrywającego a poziomie OFOE , brak napastnika zamiast czeskiego - rasialdo i brak dynamicznych skrzydeł to nie może wiele Legii dać w Europie co pokazał dziś amatorski rywal . Że bez dobrych zawodników , na tych kluczowych pozycjach to może zajedziemy jakoś do 3 , 4 rundy i znów pozostanie kopanina w naszej mega lidze . odpowiedz

singspiel - 29 minut temu, *.centertel.pl @WZMOCNIENIA - MIODEK , VUKO - WZMOCNIENIA !!!: i bez pomocnika z uderzeniem z 20-25 metrów. nie podobał się Furman, to trzeba patrzeć na wyczyny Gwilii odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 32 minuty temu, *.centertel.pl Żal na to patrzeć, po raz kolejny w ważnych meczach Legia vukovicia jest beznadziejna męczyć się z takim zespołem to naprawdę przykry widok. Następna runda i po pucharach szkoda komentarza... odpowiedz

grzesiek - 32 minuty temu, *.centertel.pl Ufff te mecze 1 rundy bez rewanzow to bedzie jedna wielka nerwowka . Bedzie sporo niespodzianek pewnie. A tym samym szansa dla Legii :)))) odpowiedz

lucho_83 - 32 minuty temu, *.chello.pl Awans jest. Poziom meczu i komentarz Szpaka żenujący... odpowiedz

singspiel - 28 minut temu, *.centertel.pl @lucho_83: jeszcze w parze z Andrzejem. bardziej to było męczące niż oglądanie meczu odpowiedz

Misiek75 - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Ważne, że wygrali chociaż Vukovic chyba ma co myśleć bo męczarnia straszna, dalej w kolejnych rundach to słabo to widzę, no chyba że nimi wstrząśnie odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.t-ipconnect.de Wymęczyli.Oczy bolą.Więcej szczęścia niż rozumu.Wolno,brak gry bez piłki i dużo szczęścia mieliśmy. odpowiedz

DVD - 33 minuty temu, *.chello.pl Hehehe ci to psioczyli na Kante teraz trochę pokory nabiorą. Przypominam że to przez takich jak oni mecz z Realem trzeba było oglądać w TV odpowiedz

Krzeszczu - 28 minut temu, *.bredband2.com @DVD : Zgadzam sie w 100%!

Jak kopnal koszulke to pluli, szydzili, wymyslali, bluzgali.

A jak strzelil teraz bramke to mu pewnie robia laske.

Ehh, mentalnosc kominiarska.... odpowiedz

zp - 11 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: zjazd cieciu marny, nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz kibicem Legii, wierny kibicu zwycięskich drużyn. Giń. odpowiedz

Krzeszczu - 8 minut temu, *.bredband2.com @zp: Masz po czesci racje. Nigdy nie bylem, nie jestem, i nie bede lysa pala w kominiarce. Spyeerdalay cwelu. odpowiedz

tomiacab - 6 minut temu, *.virginm.net @Krzeszczu: wiesz, każdy mierzy swoją miarą. Pewnie tak w pracy robisz przełozonym. je...ć go na wieki wieków amen odpowiedz

Blisko dna - 33 minuty temu, *.chello.pl Blisko dna, wstyd na Polskę odpowiedz

pol - 34 minuty temu, *.chello.pl pinokio niedojda odpowiedz

