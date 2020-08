Mladenović: Kontrolowaliśmy ten mecz

- Kontrolowaliśmy ten mecz i wygraliśmy zasłużenie. Mogliśmy wcześniej rozstrzygnąć wynik tego spotkania, bo mieliśmy do tego kilka okazji. Ważne, że skończyło się 1-0 i powoli idziemy dalej. Trudno powiedzieć, czego nam brakowało. Może koncentracji, może aspektów technicznych. Cieszy nasza gra, bo stworzyliśmy kilka bardzo fajnych sytuacji - powiedział po spotkaniu z Linfield FC Filip Mladenović. - W żadnym momencie nie czułem, że jestem tu nowy i muszę się adaptować do drużyny. Dzięki kolegom z zespołu i kadrze trenerskiej czuję się tu świetnie. Nie potrzebowałem dużo czasu, rozumiem język, nie ma problemów z komunikacją.

wqrwiony po meczu PP z Cracovią bo mecz był oddany za ligę - 2 godziny temu, *.52.138 zmęczenie sezonem, jetlag podczas podróży z Radomia na Okęcie, wysoka temperatura, brak kibiców, mrówki zalęgły się pod bramką przeciwnika i graliśmy fair play i nie chcieliśmy ich deptać, Yaya Banana wiedział jak grać z Linfield bo kiedyś zbierał pod Belfastem bawełnę, nie można wszystkiego wygrać 2:0, forma nadejdzie w finale LM, okres przygotowawczy taki ciężki... odpowiedz

