Oceny legionistów za mecz z Linfield FC

Najwyższą notę za wtorkowy mecz z mistrzem Irlandii Północnej otrzymał Jose Kante. Występ strzelca zwycięskiej bramki oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Najniższe noty otrzymali Walerian Gwilia i Tomas Pekhart - po 2,3. W sumie oceniało 857 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2. Kante 4,3 Mladenović 4,0 Boruc 3,9 Jędrzejczyk 3,6 Luquinhas 3,5 Rosołek 3,3 Karbownik 3,2 Antolić 3,0 Wszołek 2,8 Wieteska 2,6 Slisz 2,4 Gwilia 2,3 Pekhart 2,3

Radek - 56 minut temu, *.5.35 Nie było wcale źle, najczęściej takie mecze są nudne (jak jedna drużyna broni 15-toma zawodnikami). A opinią tego strejlała nie ma się co kierować, on nie ma pojęcia co wygaduje. Szkoda że szpaku mu wtóruje jakby to był jakiś weteran i bohater narodowy odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mladenovic 4 to ja nie ten mecz oglądałem. Przeciwko GKS B. dośrodkowania, podłączanie się do akcji. A ten mecz to totalny piach. Jakby gracza podmienili.Zreszto nie tylko tego. Naszych piłkarzy ogarnia w europejskich pucharach jakaś niemoc,strach. Są sparaliżowani. odpowiedz

do Obcy - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Obcy: to jednak nie ten mecz oglądałeś... odpowiedz

Der - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieteska jak czegos nie odpi..... chociaż raz na mecz to znaczy że nie gral.. odpowiedz

Robb - 1 godzinę temu, *.201.218 Gvilia za wysoko odpowiedz

jan3waza - 1 godzinę temu, *.centertel.pl tylko Kante potrafi zrobic cos z niczego, strzelic zza 16 ,pokiwac, ale rowniez debilne zolte kartki i faule to jego domena odpowiedz

WWL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zawsze pisałem że Kante to jest turbokozak.

Narazie nasz najlepszy ofensywny gracz odpowiedz

