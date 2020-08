Trening przed meczem z Linfield FC

Kilka minut przed godziną 19 piłkarze Legii wybiegli na boisko w ośrodku treningowym i rozpoczęli ostatnie zajęcia przed wtorkowym meczem z mistrzem Irlandii Północnej. Pół godziny wcześniej na głównej murawie stadionu przy Łazienkowskiej 3 swój trening rozpoczęli rywale "Wojskowych". Legionistom humory dopisywały. W treningu wziął udział Walerian Gwilia . Krzysztof Dowhań i Jan Mucha mieli do dyspozycji pięciu bramkarzy. Zajęciom z boku przyglądał się prezes Dariusz Mioduski. Po 15 minutach, podczas których trwała jedynie rozgrzewka, przedstawiciele mediów musieli opuścić trening. Mecz Legia Warszawa - Linfield FC rozpocznie się jutro o godzinie 19:00. Transmisję przeprowadzi stacja TVP Sport. fot. Woytek / Legionisci.com

Zbyszek - 7 minut temu, *.202.44 dobrze widać jak jest różnica wzrostu pomiędzy Pekhartem i Luquiniasem ;) odpowiedz

Kurak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszołka nie widać. Chyba wiadomo kogo wirus uwalił. odpowiedz

Zbyszek - 5 minut temu, *.202.44 @Kurak:

Chyba kolego trafiłeś odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak zwykle pomyliłem strony:) odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Jutro będzie dobry mecz, tak z 0:4 proponuję:) odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Truchcik, siatkonoga i gra w dziada.. jest dobrze odpowiedz

Jsjsjsj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Autor: Na jeden dzień przed meczem to pewnie powinni przebiec każdy po 10 km Interwałami i byłoby okej, prawda? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Jsjsjsj: pewnie dupsko go swędzi. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Arek: ciebie to chyba wszyscy ru...ją odpowiedz

