Raport medyczny Legii: Jeden piłkarz z koronawirusem

Legia Warszawa wydała komunikat medyczny przed meczem z Linfield FC: Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, w niedzielę 16 sierpnia, dwa dni przed meczem I rundy eliminacji Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. U jednego z zawodników test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury i poinformował o tym przypadku stosowne organy sanitarne, które prowadzą odpowiednie działania. Zawodnik pozostał w domu i przebywa na kwarantannie, a klub zlecił przeprowadzenie kolejnych badań, które pozwolą zweryfikować wynik testu. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu. * * * Według przepisów UEFA, które analizowaliśmy kilka dni temu w tym momencie mecz nie jest zagrożony . Jednak ostateczna decyzja zawsze należy do władz lokalnych, czyli w tym wypadku do sanepidu. Jeżeli organ ten skierowałby drużynę na kwarantannę, to Irlandczycy otrzymaliby walkower. Podobna sytuacja miała miejsce kilka dni temu w Nyonie przed meczem Drity z Linfield. W Polsce taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, w ubiegłym tygodniu odbyły się rozmowy z udziałem Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, PZPN, Ekstraklasy i Legii i nieoficjalnie w pojedynczych przypadkach sanepid nie będzie stosował zbiorowej kwarantanny całej drużyny.

dezet - 10 minut temu, *.chello.pl bezobjawowo standardowo, co to za straszna choroba co nawet nie daje objawów? To jest chore, kwarantanne to powinien mieć od starszych ludzi i normalnie grać jak nawet nie ma kataru... Zacznijmy normalnie żyć, chrońmy starszych i już i tak schorowanych ludzi którym to w jakikolwiek sposób zagraża a nie robimy cyrki odpowiedz

filand - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Do jasnej cholery czy Oni sobie jaja robią...od marca bieżącego roku jestem zagrożony pandemią i wyobraźnia nie pozwala mi zachorować. Ktokolwiek to jest to wywalić. Na zbitą mordę...Jeśli ja mogę być zdrowy to taki gwiazdor MUSI być zdrowy. Przedszkole czy profesjonalny klub??? To tyle.. odpowiedz

filand - 9 minut temu, *.t-mobile.pl @filand:

Jeżeli Legia odpadnie z rozgrywek to Prezesie Loczek zmień wygląd twarzy. Na zawsze... odpowiedz

Radek - 18 minut temu, *.versatel.nl Odseparowywać zakażonych (o ile mają jakiekolwiek fizyczne objawy). Reszta niech przestrzega higieny i jedziemy dalej. Jak jedna osoba popełni przestępstwo nie zamyka się całego miasta w więzieniu odpowiedz

Bonialdo do budy - 20 minut temu, *.chello.pl A co na to ten szkodnik Boniek? odpowiedz

borgu - 23 minuty temu, *.mm.pl walkower w pucharze i dla czwy? a jeśli nie to jaka bajeczka leci? odpowiedz

noki - 24 minuty temu, *.mm.pl walkower w pucharze i dla czwy odpowiedz

Donek - 26 minut temu, *.chello.pl No to się konfitura stanowski podnieci. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 35 minut temu, *.btcentralplus.com Korona Wirus czy Korona Kielce ?? odpowiedz

anty-covid - 40 minut temu, *.chello.pl serio ktoś jeszcze wierzy w tego wirusa? odpowiedz

Zielarski - 47 minut temu, *.centertel.pl Jakoś ten wirus upodobał sobie piłkę nożną, albo lubi albo dla tego że jest największy hajs w Europie Nie twierdzę że go nie ma ale jakoś nie słychać żeby po Tour de Pologne, wiecach wyborczych czy innych zdiegach kościelnych były jakieś drastyczne wzroaty Bez tych testów wszystko by się odbylo normalnie a kto jest przewlekłe chory i tak kiedyś umrze odpowiedz

Adam - 13 minut temu, *.chello.pl @Zielarski : No to idź się zabić bo i tak kiedyś umrzesz. odpowiedz

Zgred - 59 minut temu, *.as43234.net Myślę że chodzi o tejksure czinajame odpowiedz

Loczek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Pytanie czy to tylko jeden przypadek wirusa...bo boję się że może być więcej a wtedy mamy pozamiatane... odpowiedz

Szumowski - 49 minut temu, *.chello.pl @Loczek: może być więcej odpowiedz

jaja ture - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kwarantanna 14 dni od sanepidu czyli niestety walkower:/ odpowiedz

Klleg - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak tak bedzie to do ligi mistrzow coco jambo awansuje odpowiedz

KuraK - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na zdjeciach z treningu nie widze Wszolka. odpowiedz

KumpeL Bońka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Meczu nie będzie. odpowiedz

BB1916 - 59 minut temu, *.amazonaws.com @KumpeL Bońka: nie pierdol odpowiedz

Ole nie damy się! Legio do boju! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski

Faken, maciora, wirus, Mioduski odpowiedz

L Kibic L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy ten przypadek jest z I czy II drużyny? odpowiedz

Bartosz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L Kibic L: Z trzeciej odpowiedz

L Kibic L - 37 minut temu, *.chello.pl @Bartosz: pytam o drużynę a nie ligę. odpowiedz

Kedar1985 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mecz się odbędzie. Uff odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.com.pl Odwoływanie meczów, bo ktoś ma wirusa jest mocno dyskusyjne. Przecież ten wirus z nami zostanie na długie lata, więc albo gramy bez względu na wirusa albo odwołać wszystko w cholerę na zawsze. Tej zarazy nie da się powstrzymać żadnymi procedurami, co widać każdego dnia. odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Faken, na takie schorzenia najlepsza profilaktycznie maciora, dwie pięćdziesiątki przed śniadaniem i trzy po kolacji. Widać chłopaki młode i nie znają naturalnych metod leczniczych. odpowiedz

Mario Marki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Racja, ja chodzę nayebany non stop i wirus mnie nie rusza! odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 Nie musza jezdzic do kurortu. Zejda w klapkach do zabki i tam sie zaraza. Im robia testy za free, a my chodzimy z korona Kielce i nawet nie wiemy odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z amatorszczyzny się jak widać nie wyrasta. Nieudacznicy zawsze pozostaną nieudacznikami i nigdy nie zostaną profesjonalistami.

Czeka nas jeszcze cały szereg wpadek typu Ostrowska zanim niektóre patałachy nauczą się na własnej d... że procedura to nie to samo co ściema, znajomy zatrudniony po protekcji to nie to samo co fachowiec a wdrożony plan nie znaczy tego samego co "zobaczy się, jakoś to będzie".

Jak tak dalej pójdzie wylecimy z pucharów. odpowiedz

Tyfus,rzeżączka,hiv - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mrok:

Wy naprawdę nic nie rozumiecie? Wierzycie w tą scieme? To jest reżim zastraszania. Maski co chwila jakieś ogniska czegoś czego nie ma.

Strefy pomarańczowe i czerwone.

Robią z was debili. Obudźcie się ludzie!!!! odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tyfus,rzeżączka,hiv: to co wg ciebie wychodzi im w tych j... testach? Katar? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tyfus,rzeżączka,hiv: Tutaj nie chodzi o wierzenie lub nie. Reguły są jasne i chcąc grać w pucharach trzeba ja przestrzegać czy si to komuś podoba, czy nie. Jak siedzisz na dupie w kraju to możesz łazić bez maski, uczestniczyć w weselach/pochodach/wiecach i w czym Ci się żywnie podoba. Jak się zarazisz to zamkną cię na kwarantannie albo wezmą do szpitala na 5-6 tygodni. I ciul komu do tego, najwyżej wykorkujesz. Ale jak jesteś piłkarzem i masz uczestniczysz w imprezach organizowanych przez instytucje masz reguł przestrzegać albo dostaniesz kopa w dupę jak drużyna z Kosowa. Tak trudne do zrozumienia??! odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Raport był dwa dni przed meczem więc mecz powinien się odbyć no chyba ze nie pozwoli sanepid . Zważywszy na to ze czeka nas druga fala tego wirusa to jest wielce prawdopodobne ze gdzieś pewnie we wrześniu czy październiku będzie po pucharach. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl no tak, to było do przewidzenia , że pi..... MUSZĄ pojechać do modnego kurortu aby lansować się na fejsach i ... oczywiście w końcu gdzieś się zarażą : (



Co za matoły.... ja (i większość tutaj) jakbym zarabiał 1-2 mln zł rocznie to bym te 2 tyg. wakacji siedział w domku na Mazurach/Bieszczadach/pod W-wą etc. i nie ruszął się z miejsca... bo mam mózg.



Żal mi MIodka, bo znowu coś się sp...., facet nie ma szczęścia, to nieprawdopodobne... odpowiedz

(L) ider - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A może zaprwadził dziecko do lekarza .. ? Nie oceniaj bo jutro kurier może zostawić Ci paczkę + dwa tygodnie wolnego .. odpowiedz

Wolfik - 54 minuty temu, *.play-internet.pl @Olaf: No tak. Ale żeby zarabiać, to chyba trzeba gdzieś wyjść? W chałupie zarobisz te miliony? odpowiedz

jaja ture - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co to oznacza? Walkower dla linfield? odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @jaja ture: czy przeczytałeś coś poza tytułem? odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 Teraz musza szukac mleczarza co przywozil mleko do LTC. Pilkarz pewnie od zony sie zarazil, wiec osiedlowy sklep na Wilanowie. Do tego byla u fryzjera potem u kosmetyczki. Jakies 1000 osob sie uzbiera na kwarantanne wedlug przepisow odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale cyrk z tym wirusem, cały świat zaszczuty! Polecam wszystkim książkę ,,Psychoza strachu'', Biblioteka Warszawska ! odpowiedz

Marecki - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale zawodnik z obecnego składu? Może chodzi o Szalę. On był zawsze chorowity. odpowiedz

Zorientowany - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Marecki: Raczej Rafael Augusto odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zorientowany: Szałachowski! Pewne info! odpowiedz

tarchomin - 2 godziny temu, *.chello.pl nie chce krakac ale mnie to Artur.... odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.centertel.pl O ile wirus istnieje, o tyle test na jego obecność to jakas farsa, a Afryce, nie pamietam juz w którym kraju, zrobili eksperyment, wzięli wymaz z mleka, krowiego gardła, smaru do silnika, banana i czegoś tam jeszcze i wysłali do Europy na sprawdzenie na obecność covid -19, wszystko z wyjątkiem jednego wróciło pozytywne odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alex Bielany: jakieś żródło? odpowiedz

Wiktor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Adam: https://www.google.com/amp/s/wiadomosci.radiozet.pl/amp/full/444936/Koronawirus/Koronawirus-falszywe-testy-na-SARS-Cov-19.-Tanzania-owoce-zakazone-koronawirusem.-Zawieszono-szefa-laboratorium.







W Tanzanii na teście covid próbka owoc Papaja wyszło że ma korona wirusa a więc takie są testy :) odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Adam: fejsbuk odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Walkower pewny, pozamiatane odpowiedz

krasnal - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie ma walkowera gramy mecz TAKIE są przepisy nauczcie się czytać!!! U rudego już by był mecz przełożony odpowiedz

Miodulski MUSI ODEJŚĆ - 2 godziny temu, *.chello.pl No to po pucharach, dzięki Miodulski. odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl @Miodulski MUSI ODEJŚĆ :

Po 1sze Mioduski a po 2. tak to na pewno jego wina odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Miodulski MUSI ODEJŚĆ : ale Ty pojebany jesteś. odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.111.202 Idac tym tropem to 14 dni kwarantanny cale Ksiazenice. Korona rozwija sie do dwoch tygodni. Pierwsza kolejka w lidze walkower jak nic. Od wrzesnia sprzedaz z 6-7 pilkarzy. Jaja jak berety. Media maja z tego niezly zysk. Na koniec mam pytanie testy sa wadliwe bo robione na szybko myslicie ze wynajda szczepionke bo ja nie odpowiedz

ANONEK - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przecież na końcu jest napisane, że mecz się odbędzie. odpowiedz

Malesiak - 2 godziny temu, *.chello.pl Tego brakowało... :/ odpowiedz

Haps - 2 godziny temu, *.orange.pl Wkurza mnie to już, te testy to jakaś sciema, po kuta to robić tylko chaos i zamęt wprowadzają a potem itak wyjdzie że nic nie ma. odpowiedz

K - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Można ruda mendo? Można? odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.111.202 Normalne jaja. Albo gramy albo zawieszamy wszystkie rozgrywki. W naszej lidze w tym sezonie to bedzie kilkanascie walkowerow. U mnie kolezanka w firmie wrocila ze zdalnej powiedziala, ze zle sie czula zrobila test wyszedl pozytywny dlatego w maseczce chodzila w pracy. Zrobila drugi wyszlo, ze jest zdrowa i dopiero powiedziala, ze jest ok. Firma funkcjonuje nie jest na kwarantannie i jedziemy dalej. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Filip: Życzę Tobie oraz Twoim współpracownikom, żeby potem się nie skończyło tak, że ktoś z was będzie jechał na pogrzeb matki albo babci. odpowiedz

Lowolak - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli po pucharach :-/ odpowiedz

kijon12 - 2 godziny temu, *.orange.pl Na zdjęciach coś nie widac Juranovicia i Cholewiaka odpowiedz

ms - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kijon12: widziałem dziś Cholewiaka wczesnym wieczorem na Wilanowie, więc przypuszczam, że to raczej Juranovic. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie lekceważę tej choroby, ale to dziwne, że część chorych musi zrobić sobie test, żeby dowiedzieć się, że jest się chorym... odpowiedz

Drongal - 2 godziny temu, *.okay.pl @jo: HIV znasz? Borelioze znasz? Podpowiem: obie te choroby miga siedziecw tobie 10 lat i nie dawac zadnych objawow. odpowiedz

wjn - 2 godziny temu, *.com.pl @jo: bo niektórzy nie mają objawów to nie widzą, że są zarażeni. odpowiedz

wasyl(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Trzymaj się Bracie Cała Legia zawsze razem odpowiedz

miron - 2 godziny temu, *.amazonaws.com no i się zaczyna...ciężki to będzie sezon odpowiedz

Bamber 140 KG - 2 godziny temu, *.chello.pl Kucharczyk? odpowiedz

Kuchy king - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Bamber 140 KG: jeszcze grubasie nie schudles? Za duzo maciory z Wladeczkiem pod pieczonego prosiaka Staszku! Skosztuj i rozpocznij uczte odpowiedz

wawa3 - 2 godziny temu, *.net.pl czyli co, oddajemy walkovera ? odpowiedz

wlidzelegiawpucharachpolska - 2 godziny temu, *.chello.pl xDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Bartas - 2 godziny temu, *.tkchopin.pl Pewnie ktos kto choruje bezobjawowo... dajcie juz z tym spokoj. Mam uszkodzony samochod bezobjawowo. Zepsuty ale nie ma objawow zepsucia wiec jezdzi. (L) odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Bartas: Ja mam bezobjawową sraczkę. odpowiedz

Apud - 2 godziny temu, *.com.pl Tym sposobem Linfield dotrze do finału LM. odpowiedz

Uuu - 2 godziny temu, *.chello.pl Kur.a co za cyrk!!!! odpowiedz

Kipkorir - 2 godziny temu, *.chello.pl Tragikomedia z tą całą pseudo "pandemią" odpowiedz

SNS - 2 godziny temu, *.onet.pl Wyczuwam walkower...

Obym się mylił. odpowiedz

Zły wieszcz - 2 godziny temu, *.chello.pl

To po pucharach...

Dziś jeden, za tydzień dziesięciu... odpowiedz

Victorii Emporio84 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl No to ładnie zaraz dadzą walkowera odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No to zaraz nas wykluczą.... odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.chello.pl Teraz sie zacznie nie ma lepszych (atletico) i gorszych .... walkower i jazda do domu ! LM nie dla Corona ... i co teraz panie mądry ? odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl I już się zaczyna. Oby to był tylko 1 przypadek... odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I zaczyna się to g... Zaraz będą nam mecze przekładać... odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Zaczyna się... . odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Kurde żeby nas nie wyeliminował covid19 przed meczem :( odpowiedz

