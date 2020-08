Kadra Legii na mecz z Linfield FC

Komentarze (10)

jayjayPL - 3 minuty temu, *.inetia.pl najsilniej obsadzona obrona. Praktycznie 8 pilkarzy na wysokim poziomie. Najsłabiej atak bo jak pokazuje poprzedni rok bez bramkostrzelnego napastnika to moze i przejdzie sie eliminacje Ligi Europy ale w grupie bedzie juz skamlanie ze nie da sie przejść dalej. Bez napastnika nie ma co marzyc o wiosnie w Europie. odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Hm może dlatego został zgłoszony ten Juranovic żeby na wszelki wypadek wyzdrowienia się nie bawić w zgłaszanie odpowiedz

Ziba - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zgłoszony by odbyć pauzę za kartki he he bo skończy jak z celtikiem odpowiedz

!(L)! - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Boruc

Juranović --- Jędrzejczyk --- Lewczuk --- Karbownik

--- Gwilia --- Slisz ---

Wszołek --- Pekhart --- Rosołek

---Lopes--- odpowiedz

MARKOA - 55 minut temu, *.tpnet.pl @!(L)!: Juranovic z korona świrusem więc nie zagra odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba po to zgłosili 32 żeby w razie zarazy było chociaż 13 sprawnych. Wtedy można grać. odpowiedz

Kalarepa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czemu Kapustka biezgloszony???? odpowiedz

(L)ookson - 3 godziny temu, *.chello.pl Gdzieś czytałem, że Covid złapał Juranovic, ale chyba jakiś zonk skoro jest zgłoszony do meczu. odpowiedz

Gclw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L)ookson: też mi to nie pasowało. Może więc to Novikovas? odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L)ookson: Josip Juranović. Piłkarz nie wziął udziału we wtorkowym treningu odpowiedz

