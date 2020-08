21. urodziny Kostorza

Piątek, 21 sierpnia 2020 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

21-urodziny świętuje dziś Kacper Kostorz, który do Legii trafił na początku 2019 roku. Do Warszawy przyjechał z Bielska-Białej, gdzie reprezentował barwy miejscowego Podbeskidzia. To właśnie do "Górali" udał się na wypożyczenie od razu po podpisaniu kontaktu z "Wojskowymi".



Pod koniec 2019 roku zdołał zadebiutować z "eLką" na piersi w wygranym 5-1 meczu z Górnikiem Zabrze. Kostorz na murawie spędził około 20 minut. Następnie jeszcze dwukrotnie wchodził z ławki w barwach Legii. Na początku 2020 roku udał się na półroczne wypożyczenie do pierwszoligowej Miedzi Legnica. W tym sezonie 21-latek spędził około 25 minut na placu gry w pucharowej rywalizacji z GKS-em Bełchatów. Kostorz może się pochwalić mistrzostwem Polski, które wraz z Legią zdobył w zeszłym sezonie.



21-latkowi życzymy przede wszystkim dużo zdrowia oraz sukcesów w życiu zawodowym i piłkarskim.