Wyniki 1. kolejki Ekstraklasy

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 1. kolejki Ekstraklasy. Na początek Zagłębie pokonało Lecha, strzelając dwie bramki w samej końcówce. W sobotę Legia wygrała z Rakowem w Bełchatowie 2-1, Śląsk pokonał Piasta, a Cracovia ograła Pogoń. W niedzielę grało trzech beniaminków. Stal Mielec wywiozła punkt z Płocka, Warta przegrała w Grodzisku Wielkopolskim z Lechią, a Górnik pokonał Podbeskidzie 4-2. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Jagiellonią i Wisłą Kraków. 1. kolejka: Zagłębie Lubin 2-1 Lech Poznań Cracovia 2-1 Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 2-0 Piast Gliwice Raków Częstochowa 1-2 Legia Warszawa Wisła Płock 1-1 Stal Mielec Warta Poznań 0-1 Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 4-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała Poniedziałek 24.08. godz. 18:00 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków (C+ Sport / TVP Sport) 1 2.25 X 3.45 2 3.50 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Jaro - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Żiru i Fatalczyk widzę poprowadzili nowe drużyny do porażek, spuszczą je pewnie do pierwszej ligi... odpowiedz

Dexter - 8 godzin temu, *.centertel.pl Stal Mielec w tym sezonie chłopiec do bicia odpowiedz

LucGar - 22.08.2020 / 01:26, *.play-internet.pl Przypominam, że zachwycanie się porażkami innych drużyn w meczach innych niż z nami nie jest w naszym sty(L)u.

P.S będę oglądał mecz Płocka z Mielcem bardziej zajarany niż finał LM. odpowiedz

(L)istek - 21.08.2020 / 23:33, *.play-internet.pl Amika Wronki to stare k... pająki,nawet pan Zdzisław pier... Odre Wodzisław.Tak się śpiewało w poj..nych(które kocham)latach 90.I jeszcze było Stalówce Mielec wsadzimy w dupę widelec. odpowiedz

(L)istek - 21.08.2020 / 23:40, *.play-internet.pl @(L)istek: Większość rymów Różyk najlepszy prowadzący jakiego znałem. odpowiedz

Władeczek - 21.08.2020 / 23:48, *.play-internet.pl @(L)istek: Ja nie pamiętam faken bo byłem wtedy w planach ale faken dobre to jest. odpowiedz

miet - 21.08.2020 / 23:56, *.rr.com @(L)istek: Rozyk rulez! odpowiedz

Turysta - 22.08.2020 / 02:03, *.virginm.net @miet: fakt taki mały niepozorny a po kilku jabolach wariat (L) nigdy nie zapomnę jego jeansów od kolan w dół całych we krwi przed meczem reprezentacji a na pytanie co się stało szybka odpowiedz przekopalismy Cracovie to były czasy pare patykiem pisane się razem obaliło na Agrykoli jak i w podróży żeby czas się nie dłużył stare dobre czasy odpowiedz

Arek - 22.08.2020 / 14:01, *.tpnet.pl @(L)istek: i Pani Hania pierdoli Lecha z Poznania. odpowiedz

Mamut - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Władeczek:Raczej to ty nie byłeś planowany odpowiedz

ROSOMAK - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: .NO CO TY JA MYŚLAŁEM ZE TY DOJRZAŁ Y CHŁOP JESTEŚ POWAZNIE POZDRAWIAM odpowiedz

Wolfik - 21.08.2020 / 22:03, *.play-internet.pl Ciekawe, jakim składem wyjdziemy na mecz w Bełchatowie. Ten mecz może być niezłym przetarciem przed Omonią, bo Raków to solidna drużyna grająca na dodatek do przodu. I wydaje się, że silniejsza niż rok temu. Zapowiada się ciekawie. odpowiedz

Anty polunia - 21.08.2020 / 21:01, *.18.56 Hahahaha kurla haha Amica ma już dość znowu na majstra cisna odpowiedz

Meter - 21.08.2020 / 20:37, *.t-mobile.pl Amica to może pobiegać po lesie..Gorna 8max.Oni sa skazani na dymanie.Takie geny odpowiedz

Korda - 21.08.2020 / 20:22, *.centertel.pl I Amica zaczęła sezon z przytupem :-) odpowiedz

Wronkie - 21.08.2020 / 20:37, *.cyfrowypolsat.pl @Korda: Nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku... Zobaczymy co nasi jutro pokażą. Liczę na wygraną, ale nigdy nic nie wiadomo. Przecież to nasza Ekstraklasa :D odpowiedz

Wolfik - 21.08.2020 / 22:14, *.play-internet.pl @Korda: Mecze Lecha obchodzą mnie średnio. Bardziej zastanawia mnie, co musiałby zrobić niejaki Sirka żeby Frankowski wywalił go z boiska. Ogólnie uważam, że nasi sędziowie z roku na rok sędziują coraz gorzej. Jest VAR, jest pomoc z wozu a jak brutalnych fauli nie widzieli, tak nie widzą. Potrafią natomiast często odgwizdać bzdety. odpowiedz

Arek - 21.08.2020 / 23:34, *.tpnet.pl @Wolfik: i pomyśleć, że ten Frankowski zaliczył awans w uefie. To jest pupil Przesmyckiego, bo podobno "świetnie wytrzymuje presję". A ja zawsze twierdziłem i zdania nie zmienię, że ten typ nie dowidzi i nie wiem, co on robi w ekstraklasie. odpowiedz

Mietek - 21.08.2020 / 20:15, *.play-internet.pl Łach w Lubinie zaczął swój tradycyjny marsz na majstra buahahaha pośmiewisko ekstraklapy. odpowiedz

Moro - 21.08.2020 / 18:41, *.virginm.net kante wypad z Legii dziadzie odpowiedz

Jano - 21.08.2020 / 22:45, *.tpnet.pl @Moro: a może lepiej będzie jak to ty zrobisz wypad,mniej smrodu będzie odpowiedz

stv - 21.08.2020 / 18:08, *.mm.pl piękny kurs na czwę.. powyżej 4.. ale jaja kasę rozdają.. odpowiedz

Władeczek - 21.08.2020 / 10:47, *.play-internet.pl Dzisiaj wszyscy kibole Legii kibicuja Zagłębiu faken. Amica znowu idzie na majstra, bójta sie wszyscy hahaha faken. Maciora jutro będzie grana, przy meczu Legii. odpowiedz

atmosferic - 21.08.2020 / 12:18, *.orange.pl @Władeczek: Mysle ze amica moze byc mistrzem. Maja wreszcie dobry sklad, praktycznie nikogo nie sprzedali - moj typ beda mistrzem bo graja najladniej, choc oczywiscie w 100% jestem za Legia i obym sie pomylil. odpowiedz

Sputnik 44 - 21.08.2020 / 12:25, *.vectranet.pl @atmosferic: spoko, spoko jeszcze zaczną sprzedawać jak tylko odpadną z pucharów (choć wolałbym żeby razem z nami awansowali do grup to może nie musielibyśmy grać w tym Who Cares Cup)... odpowiedz

Koman - 21.08.2020 / 16:19, *.25.51 @atmosferic: Amika niestety jest zdecydowanym faworytem do tytulu. Chcialbym sie mylic, ale rzeczywistosc jest bezlitosna po koncowce tamtego sezonu. Rozjada ta ekstraklape jak walec. odpowiedz

Gienek - 21.08.2020 / 17:13, *.play-internet.pl @Koman: Chyba was poj.bało z tą amiką. Mają cienką kadrę jak doopa węża, zacznie się sezon, zaczną się kartki, kontuzje i będzie po łachu. odpowiedz

Korda - 21.08.2020 / 17:55, *.centertel.pl @Gienek: jeszcze się sezon nie zaczął a oni już Amice na faworyta dali. W tym sezonie to Legia będzie rządzić odpowiedz

tomiacab - 21.08.2020 / 19:11, *.virginm.net @Korda: będą mistrzem jak co roku :) odpowiedz

(L)istek - 21.08.2020 / 23:23, *.play-internet.pl @tomiacab: Jakiś ...uj z Poznania coś napisał a reszta za nim jak ćmy do światła. odpowiedz

Tomek - 22.08.2020 / 14:59, *.play-internet.pl @(L)istek: no tak bo jak ktos trzezwo ocenia sytuacje to z poznania...lecz sie odpowiedz

fan - 21.08.2020 / 10:42, *.tpnet.pl Chyba przy kursie pogoni jest pomyłka odpowiedz

Jano - 21.08.2020 / 09:20, *.orange.pl tylko 3 pkt! odpowiedz

Żmija - 21.08.2020 / 10:00, *.vectranet.pl @Jano: znowu grasz u buka? I znowu wtopa..... odpowiedz

Jano - 21.08.2020 / 22:47, *.tpnet.pl @Żmija : jeszcze wtopy nie było.... odpowiedz

