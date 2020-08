Koszykówka

Legia Warszawa 79-57 HydroTruck Radom

Niedziela, 30 sierpnia 2020 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa pokonała HydroTrucka Radom 79-57.



Od samego początku spotkanie ułożyło się po myśli legionistów, którzy po trzech minutach prowadzili już 10-2 dzięki trafieniom Jakuba Karolaka i Jamela Morrisa. W połowie kwarty przewaga urosła do 12 oczek (16-4), ale w samej końcówce goście zbliżyli się na 7 punktów. Po 10 minutach na tablicy widniał wynik 25-18 dla Legii.



W drugiej odsłonie podopieczni Wojciecha Kamińskiego kontrolowali przebieg gry, choć obie ekipy zanotowały sporo niecelnych rzutów. Lepiej nadal radzili sobie "Zieloni Kanonierzy", którzy przed przerwą odskoczyli o kolejne 6 punktów (41-28).



Kilkuset fanów zgromadzonych w hali nie dopuszczało do siebie myśli o tym, że wygrana inauguracyjna może wymknąć się z rąk. W trzeciej kwarcie drużyna ze stolicy nadal radziła sobie dobrze i wygrała ją 21-14, dzięki czemu przed ostatnią częścią meczu przewaga Legii wynosiła 20 punktów (62-42). Na sześć minut przed końcową syreną legioniści mieli już 24 punkty przewagi i spokojnie dotrwali do końca meczu.



Kolejne spotkanie Legia rozegra na własnym parkiecie już w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 19:30. Rywalem będzie MKS Dąbrowa Górnicza.





PLK: Legia Warszawa 79-57 HydroTruck Radom

Kwarty: 25-18, 16-10, 21-14, 17-15



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

1. J. Bibbins 19 (4)

24. J. Morris 16 (3)

3. J. Karolak 12 (1)

91. D. Wyka 5

14. G, Kulka 2

---

8. M. Sokołowski 5

18. M. Konopatzki 3

31. G. Kamiński 11 (3)

2. B. Didier-Urbaniak 2

15. A. Linowski 2

99. J. Sadowski 2

84. P. Kuźkow 0



HydroTruck Radom

2. D. Griffin 10 (1)

3. N. Neal 9

21. D. Ostojić 8

14. M. Kurpisz 4

4. M. Piechowicz 3 (1)

---

29. F. Zegzuła 12 (1)

41. A. Lewandowski 7 (2)

16. D. Wall 3

50. B. Prahl 1

20. P. Stankowski 0

13. J. Zalewski -



Komisarz: Łabędź

Sędziowie: Jankowski. Andrzejewski, Dębowski



Widzów: 708



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz