Arvydas Novikovas odchodzi z Legii Warszawa - informuje Przegląd Sportowy. Litein jest bardzo bliski podpisania umowy beniaminkiem tureckiej Super Ligi – Erzurumspor. Novikovas trafił na Łazienkowską rok temu i ma jeszcze dwa lata ważną umowę. Do tej pory wystąpił w 24 spotkaniach, zdobył w nich 4 gole i zanotował 3 asysty.

FIROZS - 8 minut temu, *.02.net Dobry ruch, brawo.



Ps

Powodzonka Arvydas odpowiedz

eN - 43 minuty temu, *.197.222 I dobrze nigdy go nie lubiłem. odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.mm.pl Bardzo dobra informacja. W Legii przez cały sezon niewiele pokazał. Najczęściej najsłabszy i najbardziej irytujący na boisku... odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Po obecnych wzmocnieniach, w sumie dobra decyzja, dlatego że niewiele przydał się w drużynie i te kontuzje. Niestety w Legii nie grał już tak jak w Jadze, tu trzeba dawać z siebie maksimum, może próbował ale niestety nie wyszło. Dobry ruch żeby odszedł i żeby jeszcze na nim zarobić odpowiedz

Warszawiak1234 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda. Liczylem ze cos w Legii pokaze. Niestety....jak wielu przed nim. Nie dal rady. odpowiedz

Bie(L)any - 2 godziny temu, *.centertel.pl Super następne wzmocnienie

Koniec człapania i gry na alibi, albo kontuzje.... Pokazał 20% tego co grał u wieśniaków z Białorusi... Gra z (L) na piersi poprostu go przerosła odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.250 ale sie opije ...... hihihiiii !!!! odpowiedz

Ignac - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W sumie to bez żalu odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.199.66 Niestety nie spełnił oczekiwań , podzielił losy Masłowskiego i Szwocha , dora szybka reakcja i przynajmniej się trochę kasy zwróci za niego odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @dejne3: co za porównanie! Za Masło Legia zabuliła tyle, ile za Rado. Po Matim, który przyszedł za free, nikt się pewnie wiele nie spodziewał odpowiedz

Javan - 2 godziny temu, *.plus.pl Czyli potwierdziły się przypuszczenia że to Novikovas nie zachowując zasad bezpieczeństwa przy zagrożeniu epusemiologicznym przywlókł zarazę do klubu. Nie dziwne że Mioduski i Vukovic się wkurzyli i prędko chcą się go pozbyć odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.chello.pl Piękne okno transferowe <3 odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli nie awansujemy do rozgrywek grupowych to większość zawodników którzy wywalczyli mistrzostwo odejdzie. To będzie całkiem nowa Legia. A sytuacja z wirusem pokazuje, że taka sytuacja może nastąpić wyjątkowo wcześnie. Nie daj Boże, że jeszcze dziś.... odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.netfala.pl Co za wspaniała wiadomość !! odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przed transferem do nas wiele osób pisało że to kocur a to ogór odpowiedz

Ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl Nareszcie ! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i super, on do nas nie pasował. odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Legia to dla niego za wysokie progi . Jeździec bez głowy. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.skyware.pl Brawo dobra decyzja, ciągle mu co dolega, tamten klimat go wyleczy. odpowiedz

Typowy seba87 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Średniak z jedną nogą, jak będą za niego niezłe pieniądze to można śmiało powiedzieć, że to dobry ruch. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli go wezmą za 2 miliony ojro to pchać, jak nie to niech walczy! odpowiedz

Pino(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Pusia: wg Transfermarkt wartość 1 mln euro. Ale jak pójdzie za 500 tys euro to będzie nieźle. Ceny zawodników przez covid-19 spadają. odpowiedz

Kiwi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W końcu ufff odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Nie ma co się oszukiwać.W Legii nie pokazawł w zasadzie nic z czego był znany w Jagielloni czyli niezła kiwka,dobry przegląd pola,celne podania i niezły strzał z dystansu. W barwach "Wojskowych" zaprezentował ledwie mały ułamek swoich umiejętności. Po bardzo przeciętnych występach w Legii trudno oczekiwać aby jego notowania stały wysoko w zespole Mistrza Polski. Legii potrzebni są prawdziwi "kozacy" a nie piłkarze,których przytłacza gra w jej barwach. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Sebo(L): o tak, totalna porażka - najgorzej, że umysłowo nie dał sobie rady - kiwał się sam z sobą a potem pierdziu- walił nad poprzeczkę : O odpowiedz

wqrwiony po meczu PP z Cracovią bo mecz był oddany za ligę - 4 godziny temu, *.52.138 Czyli już przesądzone, że przechodzi do nas Yaya Banana? odpowiedz

Afro - 58 minut temu, *.chello.pl @wqrwiony po meczu PP z Cracovią bo mecz był oddany za ligę: tak, pewne info. Oraz Armando Sadiku odpowiedz

Bajer - 18 minut temu, *.tpnet.pl @wqrwiony po meczu PP z Cracovią bo mecz był oddany za ligę: przechodzi do nas Yaya Truskawa, Banana aktualnie za drogi odpowiedz

OLED 96 cali - 4 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, W formie mógł wykręcać niezłe liczby. odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl W Jagielloni błyszczal, w Legii co najwyzej średniak z lekkimi przebłyskami. odpowiedz

Bocian - 4 godziny temu, *.plus.pl No i git odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Wreszcie. Gosciu nie spelnil kompletnie oczekiwan. Totalne fiasko. Jak nie kontuzje to wchodzil i gral piach. Ze dwoch skrzydlowych by tej Legii sie przydalo. odpowiedz

