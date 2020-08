Komentarze (19)

Marcin - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl JA DAŁEM W STS dokladny wynik 5 DO 1 ZA 2 zlote i 5 do 0 za 3 zlote odpowiedz

Węgier - 20 minut temu, *.chello.pl @Marcin: Ale z Ciebie kot, szacun :) odpowiedz

Aaron - 51 minut temu, *.chello.pl Szumowski odchodzi, jeszcze jak by cały PiS odszedł i PO wróciło do władzy to bym skakał ze szczęścia. odpowiedz

Adam - 41 minut temu, *.play-internet.pl @Aaron : obie partie to takie samo bagno i dół inyelektualny. Do tego może wstrzymaj się z pisaniem o polityce na forum poświęconym drużynie sportowej, wystarczy, że wszędzie indziej jest tego pełno. odpowiedz

eN - 39 minut temu, *.197.222 @Aaron : musisz być bardzo młody żeby nie pamiętać jak się żyło za czasów PO. Chyba że należałeś do struktur a wiadomo swoich to bronią jak niepodległości....szkoda że samej niepodległości nie bronią jak swoich. odpowiedz

w_jar - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Aaron : widelec pamiętasz? Też skakałeś ze szczęścia? odpowiedz

LW - 33 minuty temu, *.plus.pl @Aaron : to byś skoczył w przepaść prosto na widelec towarzyszu Aaron sz. odpowiedz

Aaron - 31 minut temu, *.chello.pl @eN: Jak prowadzi się działalność gospodarczą to różnice w przychodach widać gołym okiem :( Ale innym może być lepiej, program gospodarczy na każdego działa inaczej. odpowiedz

Węgier - 14 minut temu, *.chello.pl @Aaron : długo byś nie poskakał... odpowiedz

Węgier - 12 minut temu, *.chello.pl @eN: W punkt. odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl César Joel Valencia Castillo – ekwadorski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Legia Warszawa Wikipedia odpowiedz

farmazon - 1 godzinę temu, *.135.90 @Czaro: Farmazony walisz. Sprawdzone!! Nic takiego niema na wikipedii!! odpowiedz

Pantera - 1 godzinę temu, *.ostnet.pl Nie chciał bym być w skórze tej osoby która by nie pozwoliła grać

I

I__ odpowiedz

Adam - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Pantera : ta, nic by się stało. Może tylko szczekanie w internecie. odpowiedz

Mądral 0,7 - 2 godziny temu, *.246.2 handicup 0:2 //02 linfield , Legia pyknie 2-0 zera i kuponik siedzi odpowiedz

mrdn - 1 godzinę temu, *.29.34 @Mądral 0,7: wynik będzie 3:0. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 minutę temu, *.246.2 @mrdn: niech bedzie 3-1 odpowiedz

bie/L/sko - 2 godziny temu, *.master.pl No to na razie 1 : 0. Dla LEGII odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Jak by Pinkas nie pozwolil to by chyba zostal grabarzem polskiej pilki... odpowiedz

