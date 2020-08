Klip o koszykarskiej Legii: Odrodzenie Potęgi

Środa, 19 sierpnia 2020 r. 12:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii we współpracy z warszawskimi raperami ma zaszczyt zaprezentować klip do utworu traktującego o naszym klubie, który zatytułowany został "Odrodzenie Potęgi". Hasło, które posłużyło za tytuł kawałka, towrzyszy koszykarskiej Legii od 2010 roku, kiedy legijna sekcja koszykówki zaczęła odbudowę sekcji od najniższej klasy rozgrywkowej. W utworze rapują dobrze znani warszawscy raperzy - Ero JWP, Wigor Mor W.A., WdoWa, Procentee, Żary JLB, Kuba Knap oraz Łysonżi Dżonson. Za bit i produkcję utworu zadbał Szwed SWD, związany m.in. z Hemp Gru. Teledysk kręcony został na warszawskim Grochowie.



Za produkcję teledysku odpowiada ten sam zespół specjalistów, który rok temu zrealizował film promocyjny Sekcji Koszykówki Legii Warszawa w którym koszykarze wraz z trenerem zapraszali na sezon na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie. Film zyskał uznanie na arenie międzynarodowej - został laureatem głównej nagrody w kategorii najlepszy film promocyjny w międzynarodowym konkursie Sportel Awards.







- To świetny numer dla wszystkich fanów warszawskiego sportu i hip-hopu. Szybko i sprawnie znaleźliśmy wspólny mianownik, jestem przekonany, że ten kawałek trafi w gusta miłośników najlepszego hip-hopu oraz fanów najlepszego basketu – mówi Proceente, czyli Michał Kosiorowski.



- Po raz kolejny chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, ponadczasowego, coś co trafi do szerokiego grona nie tylko kibiców Legii, ale i fanów hip-hopu. Zapowiadający sezon utwór 'Odrodzenie Potęgi' ma zagrzewać zawodników do walki oraz zachęcać mieszkańców Warszawy do wspierania naszego zespołu. Teledysk powstał na boisku znajdującym się wśród bloków warszawskiego Grochowa, które idealnie oddaje klimat towarzyszący temu projektowi. Połączyliśmy koszykówkę i rap, czyli dwa żywioły, które razem tworzą niesamowitą mieszankę pasji, pozytywnej energii i entuzjazmu - mówi Marcin Gacoń, manager ds. marketingu w Sekcji Koszykówki Legii Warszawa.