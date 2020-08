15 tysięcy kibiców będzie mogło obejrzeć najbliższy ligowy mecz Legii przy Łazienkowskiej 3. Spotkanie z Jagiellonią Białystok zostanie rozegrane w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20:00. Klub uruchomił już sprzedaż wejściówek - do czwartku do godziny 13:00 bilety można kupować ze zniżką -20%. Zapraszamy na stadion! KUP BILET NA MECZ Z JAGIELLONIĄ

