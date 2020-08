Mecz z Górnikiem w sobotę

Środa, 19 sierpnia 2020 r. 11:10 Fumen, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy spotkań 4. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Legii podejmą u siebie Górnik Zabrze w sobotę 19 września. Spotkanie obu ekip rozpocznie się o godz. 20:00.



Terminarz meczów Legii:

22.08. (SO) 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

26.08. (ŚR) 20:00 Legia Warszawa - Ararat-Armenia Erywań/Omonia Nikozja (Liga Mistrzów)

29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

11.09. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

19.09. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Górnik Zabrze





