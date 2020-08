Karbownik blisko Napoli

Komentarze (18)

Andrzejjj - 19 minut temu, *.154.161 Legia przy sprzedaży powinna zapewnić sobie ok. 15 % zysku z następnego transferu. odpowiedz

Władeczek - 29 minut temu, *.play-internet.pl Jeśli płacą 12-13 mln euro to można sprzedać. Jak nie to nie faken i thats it! odpowiedz

Kaktus - 55 minut temu, *.play-internet.pl Niestety, ale Legii nie stać, żeby go nie sprzedawać, tym bardziej, że wpływy z dnia meczowego spadną w tym roku drastycznie odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak ma iść za dobre pieniądze to byle szybciej. Szkoda czasu na ten serial. Nie jest niezbędny, a im szybciej zaczniemy układać zespół bez niego, tym lepiej. odpowiedz

G(L)ory! - 55 minut temu, *.6.251 @Matt: Rozumiem Twój punkt widzenia...ale nie mówimy o jakimś Kulenoviciu tylko o polskim graczu z talentem i potencjałem na miarę osiągnięć Lewandowskiego a na pewno Milika czy Zielińskiego. Nie spieszmy się że sprzedażą Michała bo jego wartość dla drużyny tak sportowa jak i finansowa może tylko wzrosnąć. odpowiedz

Rafal - 21 minut temu, *.133.204 @Matt: Dokładnie, 100% racji odpowiedz

G(L)ory! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Dlaczego sprzedawać Michała już teraz skoro wszyscy wiemy, że w Legii ma pewny skład, gwarant kilkunastu asyst w sezonie, duże szanse na grę w europejskich pucharach, powołanie na kadrę już czeka z perspektywą pokazania się na Euro20? O ile mi wiadomo nie mamy jakieś wielkiej dziury w budżecie, która musi być zasypana natychmiast. Dlaczego nie zaczekać ze sprzedażą do następnego lata? Wartość raczej nie spadnie a byc może uda się go wytransferować za 10-12 mln... odpowiedz

Maro - 42 minuty temu, *.tpnet.pl @G(L)ory! : tutaj jest więcej czynników. Sama wola zawodnika i jego menadżera. Z reprezentacja tez nie tak szybko. Są już powołania na mecze towarzystwie a karbo nie załapał się nawet na listę rezerwowa odpowiedz

G(L)ory! - 25 minut temu, *.6.251 @Maro: z tego co wiem to na razie ogłoszono powołania zza granicy. Nie ma Michała jeszcze na liście z oczywistego powodu...wciąż jest w naszym k(L)ubie i mam nadzieję że tak zostanie. Przynajmniej na kolejny rok. A jeśli chodzi o wolę zawodnika to jeszcze sam sobie nie udowodnił, że jest tak dobry jak się o nim mówi. Skoro ma potencjał i talent, a bez wątpienia ma, drugi sezon potraktowałbym jako udowodnienie sobie, że tak właśnie jest, i że te 7 asyst w zeszlej kampanii to nie był jednosezonowy wyskok. Pozyjemy, zobaczymy. odpowiedz

Olaf - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @G(L)ory! : ... a może - jak Kapustka, Żyro i 100 innych - zerwie sobie wiązadła i jego cena spadnie 10 razy??

To trudno przewidzieć i - jak ma sezon życia - to na 90% należy sprzedawać za 7 mln Euro i nie patrzeć na sentymenty bo one tylko dają po plerach! Przykłądów spadków formy są tysiące, zobaczcie takiego Nagy, Novikovasa, Mączyński, Kosecki etc. - na poczatku jeszcze coś grali, potem było coraz gorzej...



I żeby nie było - ja też uważam, że Karbownik jest lepszy od nich etc. etc. ale jest tyle zjawisk nieprzewidywalnych, że nie ma co się wachać nawet sekundy jak jest dobra oferta. odpowiedz

eLpolo - 22 minuty temu, *.194.91 @G(L)ory! : Jak sam napisałeś , że w Legii ma pewny skład. I to jest też problemem dla trenera bo Michał będzie musiał grać nie zależnie od formy, taktyki, czy lepszego konkurenta, żeby podkręcać zainteresowanie transferowe. Napoli nie kupuje go od razu do składu, ale jak chłopak ma talent i głowę , a wydaje się że ma , to tam ma większe szanse na dużą piłkę niż u nas. Ja bardziej żałuję, że nie mogliśmy go pooglądać na innej pozycji niż LO. odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I dobrze bo jest pod forma sprzedać wziąść kasę i niech gra Chorwat! Mosora wcielić do 1składu odpowiedz

Joł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Myślami to on juz jest gdzie indziej bo po grze widać...no i chyba u nas sie juz bardziej nie rozwinie...jak to mówią trzeba wypuścić młodego w świat..powodzenia! odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.151.5 Na jego miejscu bym to przemyślał 1000 razy,zadzwonił do Milika i sie zapytał dlaczego chce uciekać z Napoli.Miejsce to może i fajne,ale od uwielbienia do nienawiści to tam 1 krok.Plus te problemy ze złodziejami którzy nawet swoich piłkarzy nie oszczędzaja.Kierunek jeden z najgorszych. odpowiedz

Misiorro - 6 minut temu, *.a1.hr @Marcin: Albo zadzwonic do Zielińskiego i zapytać dlaczego przedłuża kontrakt i jak to jest być zawodnikiem, o którego pytają się wielkie europejskie kluby.

Napoli w tym sezonie dało ciała, ale zwykle walczyło o 2 miejsce w Serie A + na pewniaku przechodziło fazę grupową LM. odpowiedz

Za wcześnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze rok powinien pokopać odpowiedz

Wariat - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Za wcześnie : Siebie w czoło, bo piłkarsko wczorajszy mecz pokazał że na tle półamatorów wygląda słabiutko odpowiedz

[L] - 19 minut temu, *.elartnet.pl @Wariat: Słusznie. Temat zbyt rozdmuchany, brać Geld i tyle.

odpowiedz

