Nawotka wypożyczony do ŁKS-u

Środa, 19 sierpnia 2020 r. 18:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

23-letni obrońca Legii, Tomasz Nawotka trafił na roczne wypożyczenie do pierwszoligowego ŁKS-u Łódź. W umowie znalazła się opcja wykupu piłkarza przez Łódzki Klub Sportowy. Poprzedni sezon Nawotka spędził na wypożyczeniu do I-ligowego Zagłębia Sosnowiec - rozegrał 30 meczów i strzelił jedną bramkę.



Nawotka trafił do Legii w trakcie sezonu 2014/15. Z Łazienkowskiej wypożyczany był kolejno do Zagłębia Sosnowiec (2017/18), słowackiego Zemplina Michalovce (runda jesienna sezonu 2018/19), ponownie Zagłębia (runda wiosenna 2018/19 i kolejny sezon), a teraz do ŁKS-u. W barwach Legii występował m.in. w III-ligowych rezerwach (29 meczów i 8 bramek w sezonie 2016/17) oraz Młodzieżowej Lidze Mistrzów (6 spotkań).