Mazowiecki PP: UWKS Legia 0-3 Orzeł

Środa, 19 sierpnia 2020 r. 20:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Gracze UWKS Legia zakończyli na III rundzie udział w okręgowej fazie Pucharu Polski. Rywale - liderujący w Lidze Okręgowej Orzeł Baniocha - byli nieco dłużej przy piłce i do przerwy prowadzili po golu Staszewskiego. Legioniści zmarnowali 3 doskonałe okazje do wyrównania, ale Orzeł od 66. minuty grał w "10" po drugiej żółtej kartce dla Myszkowskiego. To jednak drużyna z Baniochy zdobyła dwa kolejne gole, za sprawą Kościanka.



Drużyna UWKS, oparta na juniorach z roczników 2002-4 wspieranych przez doświadczonego stopera Damiana Borowskiego (będzie występował w drużynie także w rozgrywkach B-klasy; do ligi zgłoszony został również doświadczony wychowanek CWKS Artur Miszkiewicz, który jednak dziś nie wystąpił) straciła w końcówce werwę do gry, a także siły, i nie zdołała odrobić strat. Gracze Orła podejmowali bardziej zdecydowane decyzje w kluczowych momentach i nie wahali się przed wejściami w kontakt, strzałami i robili wszystko do końca i na 10)% (czy to strzał, czy podanie); niektórzy podopieczni Łukasza Winka, choć awans był w ich zasięgu, nie byli chyba pewni swoich umiejętności i unikali gry w kontakcie. To pierwsze kroki w seniorskiej piłce dla tych graczy i było to jeszcze widać. Trzeba też pamiętać, że szkoleniowiec Orła Bartosz Kobza trzymał na ławce kilku doświadczonych graczy (w tym wychowanka Legii Cezarego Michalaka, który potem grał m.in w Warcie Poznań; na boisku był też inny wychowanek APLW, Kacper Ciesielski z rocznika 2001), których wprowadził po godzinie gry, gdy zwycięstwo Orła zaczęło być zagrożone po kolejnych atakach "Wojskowych" (akcje Waszaka i Sulkowskiego, as pod koneic I połowy Waszaka i Przewoźnego). Wprowadzony wówczas Patryk Kościanek sprawiał naszym obrońcom sporo problemów, zdobył dwa gole, a mógł jeszcze dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Ten wzrost jakości piłkarskiej zrekompensował nominalnym gościom (gospodarzem był CWKS, ale spotkanie rozegrano w Baniosze) grę w 10 na 11.



PP na szczeblu okręgu Warszawa: UWKS Legia Warszawa 0-3 (0-1)

Gole:

0-1 32 min. Konrad Staszewski

0-2 68 min. Patryk Kościanek

0-3 87 min. Patryk Kościanek



Strzały (celne): UWKS 11 (6) - Orzeł 16 (8)



CWKS Legia: Jakub Żołedowski - Konrad Kisiel (80' Filip Grygorczuk), Damian borowski, Kacper Kubiszer, Kacper Wypych [04] (87' Sławomir Tymczyszyn)- Michał Rak (80' Mirosław Tymczyszyn), Karol Sulkowski Ż (76' Oganes Khazaryan), Antoni Sidor [04], Kacper Cetlin (65' Mikołaj Wiśniewski), Kornel Przewoźny - Arkadiusz Waszak

Trener: Łukasz Winek