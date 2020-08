Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

Legia Warszawa przegrała z Omonią Nikozja 0-2, co oznacza, że zagra w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy, w ścieżce mistrzowskiej. Losowanie par zaplanowano na 1 września, a mecze na 24 września. Legia będzie rozstawiona. Dwie rozstawione drużyny otrzymają wolne losy w losowaniu, osiem par utworzą drużyny rozstawiona z nierozstawioną, a jedną parę dwie nierozstawione. Wcześniej jednak z poniższych zespołów zostaną wylosowane pary 2. rundy. Mecze odbędą się 17 września. Wtedy też legioniści poznają swojego rywala. Potencjalni rywale Legii: FK Astana (Kazachstan) Dundalk FC (Irlandia) Slovan Bratysława (Słowacja) Dinamo Tbilisi (Gruzja) CS Fola Esch (Luksemburg) Djurgardens IF (Szwecja) Linfield FC (Irlandia Północna) FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) FC Flora Tallin (Estonia) Riga FC (Łotwa) Connah's Quay Nomads FC (Walia) Europa FC (Gibraltar) Ararat-Armenia Erewan (Armenia) Kuopion Palloseura (Finlandia) KR Reykjavik (Islandia) FK Sileks (Macedonia Północna) Floriana FC (Malta) Drita Gnjilane (Kosowo) SP Tre Fiori (San Marino) Inter Club d'Escaldes (Andora)

Komentarze (44)

Marcin - 52 minuty temu, *.centertel.pl Ciężko znaleźć kogoś w naszym zasięgu odpowiedz

Łysy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tylko z Bezludną Wyspą mamy szanse... odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Poprzednim razem Miodka załatwił Vuco z Kulenowićem teraz Vukco z Lewczukiem. odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl @Hugon: zamknij sie za przeproszeniem bo z tego co Vuko mowil to Lewczuk wylecial za jedna zolta kartke. Sedzia sie mylil wielokrotnie. odpowiedz

Radom L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie mamy z nikim szans póki mamy trenera amatora payaca odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie sądzę żeby Legia byka w stanie pokonać kogokolwiek z ww. drużyn. Mówię to bez żadnej złośliwości. Taki jest poziom tej drużyny. Miecz takimi już odpadała. odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na szczęście wszyscy w naszym zasięgu, nie to co kozacy z Cypru. odpowiedz

ace suković - 1 godzinę temu, *.virginm.net Obyśmy nie wpadli tylko na ten wolny los, bo z takim trenerem, rozjedzie nas taktycznie. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nawet Szczekaj Nowe Rybie jest dla nas za mocny!!! odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Każdy dzisiaj jest zdenerwowany, ale mecz będzie za blisko miesiąc, więc z formą różnie może być. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl jeszcze raz linfield :) i może przejdziemy :)

odpowiedz

Prg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Znowu linfield? ???? odpowiedz

stefan - 1 godzinę temu, *.okay.pl 24 września?? Miesiąc przerwy?? WTF?! odpowiedz

(L)istek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z każdym z tych zespołów baty dostaniemy.W zależności od przeciwnika będzie od 0:2 do 0:6 odpowiedz

Piotr... - 1 godzinę temu, *.plus.pl Myślałem że mecz Bayernu w lidze Mistrzów był słaby ale takiego dziadostwa jak dziś to dawno nie widziałem... odpowiedz

pnk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oni nawet jak dostaną wolny los to nie przejdą dalej... odpowiedz

autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wiekszosc spokojnie robi nas na mieciutko odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chciałem napisać - że z Luksemburgiem mamy szanse, ale się ugryzłem w palec... odpowiedz

R@dzi00 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zestaw potencjalnych rywali można podzielić na dwie kategorie:

- drużyny z krajów, z którymi w ostatnich latach przegraliśmy;

- drużyny z którymi potencjalnie w tym roku przegramy. odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl najlepiej Astanę i to na wyjeździe. Tak z 8 do jaja ci by było mało wstydu. odpowiedz

Waldi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jedyne wolny los jest realną szansą na awans do 4 rundy :-) odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl linfield, hahaha odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.chello.pl Przy mocno fartownym losowaniu i wywaleniu vuko, szansa by była. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Noi znowu w plecy odpowiedz

pepeik - 2 godziny temu, *.chello.pl legia tylko z wolnym losem przejdzie kazdy inny rywal spierze im tylek, jak co roku, kazdy zespol z klubu w ktorym pilkarze zarabiaja powyzej 5tys zł konczy sie porazka Legii odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl Każdy z nich może pokonać tak grającą Legie. Jakbyśmy zagrali z Linfield tylko tym razem na wyjeździe to czarno to widzę. odpowiedz

PK (L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z tych zespołów dwa może trzy są do pokonania, coś w tym jest smutna rzeczywistość odpowiedz

Linfield? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Skądś ich znam... odpowiedz

Legionista zaorany.... - 2 godziny temu, *.nstream.pl Niestety nic nie zawalczymy w tej edycji pucharów..,ryczę płacze i co najgorsze troszkę się wstydzę...ale mam nadzieję że.....,nie chyba się nie uda tym razem???? odpowiedz

Coach biedronka - 2 godziny temu, *.sky.com Wezmy sie wycofajmy,niemoge patrzyc jak oni chodza po boisku,juz wiecej ambicji ma zespol w okregowce,ile vukovic musi zawalic meczy,dlaczego niema oceny zero za gre jedrzejczyka i wieteski. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Do września może się zgrają, o ile Mioduski się nie wyprzeda. W tej chwili bez szans z Astaną lub Bratysławą. odpowiedz

Jackoz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To będzie bardzo trudny mecz odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.201.85 Z taką grą przy tym trenerze to problem bedzie z każdym. A najgorzej wyjazd do Astany. odpowiedz

Loczek - 2 godziny temu, *.telkab.pl Jest miesiąc do meczu może złapią formę...jest szansa! odpowiedz

LK - 2 godziny temu, *.chello.pl Qrw.... wszyscy za mocni. Nie można sobie wybrać kogoś z Mongolii lub Gibraltaru, aby grać na remis? odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @LK: Przybijam ci piątkę za ten komentarz, jesteś the best! :-) odpowiedz

Won trenerzyno !!! - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Od każdej drużyny w plecy odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl z taka gra opadamy z kazdym odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Dajcie spokój... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Strach się bać. odpowiedz

d - 2 godziny temu, *.chello.pl wszyscy poza zasięgiem odpowiedz

ToJeAmelinium. - 2 godziny temu, *.35.8 Szczerze, może tylko z Luksemburczykami mamy jakieś minimalne szanse po męczarniach. Reszta poza zasięgiem. odpowiedz

