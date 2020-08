250. mecz Jędrzejczyka w Legii

Woytek

Mecz z Rakowem Częstochowa jest dla Artura Jędrzejczyka meczem numer 250 w barwach warszawskiej Legii. Kapitan stołecznej drużyny trafił na Łazienkowską latem 2006 roku z Igloopolu Dębica. Początki miał trudne i był wypożyczany do GKSu Jastrzębie, Dolcanu Ząbki i Korony Kielce. W sezonach 2010/11 i 2012/13 był podstawowym obrońcą i został sprzedany do rosyjskiego klubu FK Krasnodar.



Do Legii wrócił na wypożyczenie wiosną 2016 roku i pomógł zespołowi zdobyć tytuł mistrza Polski na stulecie. Przez kolejne pół roku znów reprezentował barwy Krasnodaru, a zimą 2017 roku został wykupiony przez stołeczny klub, otrzymał najwyższy kontrakt w drużynie i od tamtej pory nieprzerwanie gra w Legii. Od wielu miesięcy prezentuje równą, wysoką formę i nosi opaskę kapitana.



32-letni stoper do tej pory z Legią zdobył 5 mistrzostw Polski i 5 Pucharów Polski. Jego kontrakt wygasa w grudniu 2020.



