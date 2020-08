Na stadionach: Wyjątkowy blask fanatyzmu

Wtorek, 25 sierpnia 2020 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami mecze pierwszej rundy Pucharu Polski, jak również spotkania pierwszej kolejki ekstraklasy sezonu 2020/21. Kibice na razie oficjalnie nie mają możliwości wspierania swoich klubów na wyjazdach, ale w niektórych przypadkach, we współpracy z gospodarzami, udaje się ominąć regulaminy. Tak też uczynili lechici najpierw w Opolu w Pucharze Polski, a następnie w Lubinie. W Zabrzu z kolei pojawiła się skromna grupa fanów Podbeskidzia.



W niższych ligach dobry wyjazd do Kluczborka zaliczył Ruch. Oprawę z okazji setnej rocznicy Cudu nad Wisłą zaprezentował Śląsk. Wrocławianie w ostatnich dniach pożegnali Romana Zielińskiego, stawiając się na jego pogrzebie w sporej liczbie i odpalając przy tym pirotechnikę.



Widzew podczas meczu w Skierniewicach zaprezentował oprawę z motywem z filmu "Krzyk". Oprawy przygotowali również kibice GKS-u Bełchatów, Unii Tarnów, KSZO, KKS-u Kalisz i Górnika Konin.



Ekstraklasa:



Zagłębie Lubin - Lech Poznań (950)

W Lubinie niespełna 4 tys. widzów na meczu z Lechem. Młyn na przyzwoitym poziomie. Nie pierwszy raz Zagłębie pomogło "Kolejorzowi" w wejściu na stadion. Lechici w dobrej liczbie, w barwach i z trzema flagami.



Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała (30)

Grupa 30 fanów TSP weszła na stadion dzięki uprzejmości zabrzan. Na meczu frekwencja na poziomie 7,3 tys. widzów.



Cracovia - Pogoń Szczecin (-)

Oficjalnie na meczu z Pogonią pojawiło się 4 tys. widzów. W młynie "Pasów" było jednak bardzo niewielu kibiców.



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice (-)

Wrocławianie na pierwszym meczu na swoim stadionie w sezonie 2020/21 zaprezentowali oprawę poświęconą setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej - transparent "1920. Cud nad Wisłą. 2020", nad którym odpalili białe i czerwone świece dymne. Na meczu 5,2 tys. widzów.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (-)

Blisko 2 tys. widzów obejrzało mecz Rakowa w Bełchatowie - to maksymalna liczba, która obecnie może pojawić się tam na meczu. Raków z kilkoma flagami w młynie.



Wisła Płock - Stal Mielec (-)

W Płocku ruszyła budowa nowego stadionu, stąd też część trybun została wyburzona. Na meczu ze Stalą obecnych było 1,3 tys. widzów.



Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków (-)

Ponad 5 tysięcy kibiców obejrzało poniedziałkowy mecz Jagiellonii z Wisłą. Gospodarze machali w młynie flagami na kijach i rzucili serpentyny.



Warta Poznań - Lechia Gdańsk (-)

Mecz rozegrano w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta kolejny sezon rozgrywa swoje spotkania. Na ekstraklasową inaugurację przybyło niespełna 2,4 tys. osób.



Niższe ligi:



MKS Kluczbork - Ruch Chorzów (400)

Niebiescy na wyjazd do Kluczborka przyjechali w 400 osób i tym razem nie mieli problemów z wejściem na stadion.



Spójnia Ośno - Stilon Gorzów (76)



Kotwica Kołobrzeg - Elana Toruń (50)

Elanowcy na stadion weszli dzięki uprzejmości "Kotwy" i wywiesili dwie flagi.



MKS Mielnik - ŁKS Łomża (48)

Fani ŁKS-u wspierani przez Stomil (10) i Spartę Szepietowo (5).



Wisła Puławy - Chełmianka Chełm (30)

Przyjezdni, wspierani przez Górnika Łęczna (10), na chwilę zawitali pod stadion w Puławach, gdzie zaznaczyli swoją obecność i ruszyli w drogę powrotną.



Legionovia Legionowo - Świt Nowy Dwór Maz. (20)



Nielba Wągrowiec - Jarota Jarocin (20.

Nielba wystawiła 80-osobowy młyn, a wraz z nimi Mieszko Gniezno (5) i Zamek Gołańcz (7). Na trybunach zaprezentowali marnej jakości transparent nawiązujący do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej - "Stawili opór bolszewickiej zarazie - 1920". Później rozciągnęli sektorówkę przedstawiającą Pinokia w koszulce Jaroty, nad którą odpalili race i świece dymne. Jarota wspierana przez Astrę Krotoszyn, LKS Czarny Las i GKS Jaraczewo, przybyła w skromnej, 20-osobowej grupie, bez flag.



OKS Opatów - Naprzód Jędrzejów (16)



Górnik Konin - Kotwica Kołobrzeg (-).

Gospodarze ze wsparciem zgód na tym meczu, zaprezentowali dwa pokazy pirotechniczne. Kibiców gości brak.



Puchar Polski:



Odra Opole - Lech Poznań (300)

Lechici na wyjazd do Opola pojechali w bardzo dobrej liczbie, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację. Dzięki pomocy kibiców Odry, 300 poznaniaków mogło wejść na stadion.



Unia Skierniewice - Widzew Łódź ()

Fan klub RTS-u ze Skierniewic na meczu stanowił większość na trybunach, choć nie brakowało również widzewiaków z innych FC. Na trybunach zaprezentowana została oprawa składająca się z transparentów na dwóch kijach oraz płótno z postacią z "Krzyku" i hasłem "Posłuchaj tego krzyku na tych ulicach".



Błękitni Stargard - Warta Poznań (5)

Warciarze dzięki uprzejmości gospodarzy weszli na stadion.



Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg (-)

Gospodarzy w młynie około 90.



GKS Bełchatów - Legia Warszawa (-)

Bełchatowianie na meczu z Legią wywiesili transparent "Tak łatwo się nas nie pozbędziecie", nad którym odpalili race i machali flagami na kijach.



KSZO Ostrowiec - Wisła Kraków (-)

Gospodarze na meczu odpalili race. Wspierani byli przez Powiślankę Lipsko (17), Wisłę Sandomierz, Hetmana Włoszczowa, Lecha oraz Cracovię.



Chrobry Głogów - Cracovia (-)

Chrobry na tym meczu wspierany przez Stilon (30).



KKS Kalisz - Korona Kielce (-)

KaKaeSiacy zaprezentowali na meczu flagowisko w asyście rac.



Zagłębie Lubin na meczu z Lechem Poznań:









Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Cracovia na meczu z Pogonią Szczecin:





Raków Częstochowa na meczu z Legią Warszawa (w Bełchatowie):





Podbeskidzie Bielsko-Biała na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:





Jagiellonia Białystok na meczu z Wisłą Kraków:





Wisła Płock na meczu ze Stalą Mielec:





Śląsk Wrocław na meczu z Piastem Gliwice:









KSZO Ostrowiec na meczu z Wisłą Kraków:







Stomil Olsztyn na meczu z GKS-em Jastrzębie:





Unia Tarnów na meczu z Glinikiem Gorlice:







KKS Kalisz na meczu z Koroną Kielce:





Chrobry Głogów na meczu z Cracovią:





Górnik Konin na wyjazdowym meczu z KP Starogard Gdański:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z MKS-em Kluczbork:









Górnik Wałbrzych na meczu z Orłem Witoszów:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Unią Skierniewice:





Górnik Zabrze na meczu z Jagiellonią Białystok:





Górnik Konin na meczu z Kotwicą Kołobrzeg: