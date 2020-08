Novikovas piłkarzem BB Erzurumspor

Komentarze (8)

filand - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl To bez jaj...wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia...w tureckim haremie... odpowiedz

KowaL - 7 minut temu, *.centertel.pl Amen odpowiedz

danielroland - 8 minut temu, *.chello.pl ....i krzyżyk na drogę... odpowiedz

Wrath - 11 minut temu, *.chello.pl szkoda, że z czołowego skrzydłowego ligi zjechał do poziomu przeciętniaka.

ale nie on pierwszy i pewnie nie ostatni nie udźwignął grania dla Legii.

aczkolwiek swój cel spełnił - uciekł ze wschodu by zdobyć mistrzostwo i je zdobył (jakieś liczby tam dołożył nawet).



powodzenia ale i bez żalu. odpowiedz

@Bocian - 12 minut temu, *.223.20 Podobno negocjacje byly twarde. Ostatecznie zostal sprzedany za 12 milionow i 3 paczki orzeszkow ziemnych, solonych odpowiedz

@Bocian - 7 minut temu, *.223.20 A w kontrakcie jest zapis, ze (L) dostanie te 12 baniek jak Novikovas 3 razy z rzedu w jednym meczu celnie dosrodkowuje odpowiedz

filand - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @@Bocian: Ciekawostki

https://www.transfermarkt.pl/arvydas-novikovas/profil/spieler/87444





To po ile te orzeszki?

Aktualnie wyceniony na 750 tyś. EURO. W Legii na 300 tyś. EURO...Czy Legia to farma na usługach Europy I USA ??? odpowiedz

filand - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Statystyki to statystyki.W artykule nie ma ani słowa za ile przeszedł...oj takie małe niedopatrzenie... odpowiedz

