Urodziny Aleksandara Vukovicia

We wtorek, 25 sierpnia swoje 41. urodziny obchodzi trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković. Szkoleniowiec urodził się w 1979 roku w Banja Luce - obecnie znajdującej się na terenie Bośni i Hercegowiny, a niegdyś będącej częścią Jugosławii. Z okazji urodzin życzymy trenerowi wielu sukcesów w karierze sportowej. Mamy nadzieję, że najbliższy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów przybliży jego oraz Legię do gry w upragnionej fazie grupowej tych rozgrywek. Życzymy również, aby w przyszłym roku Vuković mógł z dumą po raz drugi z rzędu podnieść puchar za mistrzostwo Ekstraklasy. Sto (L)at!

Neo-Nówka - teleexpress (bez cenzury) - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl " ty zapluty kłamco, ty dziadu pie..lony, wypi..r..j mi stąd ty ch..u je..b..ny" odpowiedz

JV100% - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl PINOKIO !!! Won !! odpowiedz

vuko = Pinokio - 36 minut temu, *.master.pl vuko = Pinokio odpowiedz

Leo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech uda Ci się zbudować silną Legię w Europie! Sto lat Vuko!!! odpowiedz

KLEX - 7 minut temu, *.master.pl @Leo: hahahah odpowiedz

LGKM - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zrób sobie zeby na urodziny, może będzie wtedy więcej uśmiechu i przełoży się to na zawodników żeby było tez więcej radości z gry! ???? odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sto lat, dołączam się do Życzeń od Redakcji. odpowiedz

