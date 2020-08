Królewskie na kolejne lata z Legią

Sobota, 22 sierpnia 2020 r. 11:26 Woytek

W ostatnich dniach Legia Warszawa i Królewskie przedłużyły współpracę na kolejne trzy sezony. Sponsoring warszawskiego klubu przez tę markę piwa trwa nieprzerwanie od 2004 roku, czyli już 16 lat.



- Jest to część długofalowej strategii marki. W ramach współpracy marka obecna jest na stadionie, na koszulkach piłkarzy i wśród kibiców – mówi Katarzyna Malczewska-Błaszczuk, dyrektor marketingu Grupy Żywiec, właściciela marki Królewskie.



Od tego sezonu logotyp Królewskiego będzie eksponowany na rękawku koszulki meczowej, a nie jak to miało miejsce w ostatnich sezonach na dolnej części pleców.



- Współpraca z Królewskim to przykład bardzo wyjątkowej w polskim sponsoringu sportowym relacji, która rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Relacje między partnerami scalają nie tylko wspólne cele biznesowe, ale przede wszystkim tradycje i wartości blisko związane z Warszawą. Cieszymy się, że kontynuujemy umowę ze sponsorem, który w trudnych czasach, w jakich przyszło nam obecnie funkcjonować, okazał swoje wyjątkowe zaangażowanie i wsparcie – mówi Maciej Szewczyk, dyrektor B2B sales w Legii Warszawa.