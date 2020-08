2. runda el. Ligi Mistrzów

Komentarze (18)

df - 34 minuty temu, *.106.235 Tak Misiu polecial po bandzie :) Ale mam takie pytanie...



A jak jest z tymi zespolami ktore musza odpasc żebyśmy byli rozstawieni w III rundzie? odpowiedz

janusz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Misiek piekny spam xD odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A ja chciałem zapytać droga redakcjo czy coś wiecie, co z kolejnymi transferami? Czy wiadomo czy jest temat Richarda, Valencii??? Bo narazie wiadomo tylko, że odszedł Novikovas, który niestety się nie sprawdził w perspektywie dłuższego jego tu pobytu a potrzeba ponoć skrzydłowego i to dobrego??? Przecież wzmocnienia muszą być jeśli chcemy jeszcze powalczyć w tej edycji pucharów? odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.106.235 A jak jest z tymi zespolami ktore musza odpasc żebyśmy byli rozstawieni w III rundzie? odpowiedz

Dna - 2 godziny temu, *.comcast.net Karlito

Zaden Kapustka, przeciez on nie umie grac.

Tylko i wylacznie Cholewiak-zadaniowiec. odpowiedz

Vuko - 3 godziny temu, *.centertel.pl Droga redakcjo, Omonia to nie jest mistrz Cypru!!! odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 I jutro około 22 będzie już po eliminacjach pucharów czyli nic nowego za Mioduskiego odpowiedz

WIDZ - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tomek: Taką masz receptę na walkę z własną frustracją? Nic do powiedzenia tylko żałośnie pesymistyczny bełkot? Może powiedz to jakiemuś psychologowi - pomoże. odpowiedz

... - 45 minut temu, *.master.pl @Tomek: do 2 razy sztuka...haha odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Slovan Bratysława został wyrzucony z LM z powodu koronawirusa w drużynie. Czyli jest to najzwyklejsza w świecie loteria która nie ma nic wspólnego ze sportem.

Raz nam się udało rozegrać spotkanie a co będzie jeżeli znowu ktoś będzie chory ? Myślę że następnym razem dostaniemy walkower i koniec.

Uefa zwariowała z tymi przepisami, jeżeli ktoś jest chory to chorego powinno się odizolować ale mecz powinien się rozgrywać normalnie a oni wprowadzają walkower za koronawirusa w drużynie, żałosne. odpowiedz

imp - 2 godziny temu, *.centertel.pl @WarszawskaOchota:

To nie UEFA tylko sanepid w danym kraju odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.69 @WarszawskaOchota: patrząc na nasze osiągnięcia w pucharach europejskich ostatnio, to prędzej nam to pomoże niż zaszkodzi. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.69 @vadisodjidjiaofoe: zwłaszcza, że gramy u siebie i to nasz sanepid wydaje decyzje ;-) odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl Do redakcji

W tym sezonie żadnych materiałów o przygotowaniach do spotkań, z treningów, o raportach zdrowotnych. Były zawsze informacje z treningów po meczach, przed meczami.

Nawet żadnej szczegółowej informacji o Lewczuku. Można wyczytać że ma szwy ale coś więcej, wstrząs, musi odpocząć.

Czy to przez Covid? Bo jak będzie info że ktoś nie trenuje to będą przypuszczenia że izolacja. odpowiedz

Legionisci.com - 3 godziny temu, *.Legionisci.com @Andrzej : Tak, to przez COVID. Większość treningów jest całkowicie zamknięta dla mediów, nieliczne - otwarte przez 15 minut rozgrzewki. Dostęp do różnych informacji jest obecnie niestety mocno utrudniony. odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.d1-online.com Niech Pekhard zagra pierwszą połowę i ich obrone wymeczy a w drugiej połowie Kante niech ich dobije odpowiedz

Karlito - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Powodzenia! Do rozbicia tej drewnianej obrony Cypryjczykow widzialbym taka ofensywe:

------------------- Kante ---------------

Kapustka --- Luquinhas --- Karbownik odpowiedz

