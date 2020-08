Bondarenko w GKS 1962 Jastrzębie

Piątek, 21 sierpnia 2020 r. 11:44 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kolejny piłkarz odchodzi z Legii. Mateusz Bondarenko przenosi się do GKS-u 1962 Jastrzębie. 21-letni zawodnik podpisał 2-letni kontrakt z I-ligowym klubem. W minionym sezonie ogrywał się najpierw w Skrze Częstochowa (II liga, 18 meczów) oraz w Stomilu Olsztyn (I liga, 7 meczów).



Tym samym Bondarenko dołącza do grupy zawodników, którzy w ostatnim czasie byli wypożyczeni z Legii, ale podpisują kontrakty z nowymi klubami.



Losy wypożyczonych legionistów

Mateusz Bondarenko (21 lat) - podpisał 2-letni kontrakt z GKS 1962 Jastrzębie Zdrój (I lga).

Mateusz Hołownia (22 lata) - zostaje w Legii. Został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy.

Kacper Kostorz (21 lat) - zostaje w Legii. Został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy.

Mateusz Kwietniewski (21 lat) - przesunięty do zespołu rezerw Legii.

Konrad Matuszewski (18 lat) - od nowego sezonu będzie grał w Odrze Opole. Szczegóły umowy z I-ligowcem nie są znane.

Cezary Miszta (18 lat) - zostaje w Legii. Został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy.

Dominik Nagy (25 lat) - przesunięty do zespołu rezerw Legii. Ma wolną ręką w poszukiwaniu klubu.

Tomasz Nawotka (23 lata) - wypożyczony do ŁKS Łódź (I liga).

Kacper Pietrzyk (21 lat) - został zawodnikiem Olimpii Grudziądz (I liga). Szczegóły umowy nie są znane.

Maksymilian Sitek (19 lat) - podpisał 3-letni kontrakt z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Legia zachowała prawo pierwokupu.

Mateusz Żyro (21 lat) - podpisał 2-letni kontrakt ze Stalą Mielec.



Ponadto Mateusz Praszelik (19 lat) przeniósł się do Śląska Wrocław, po tym jak wygasła jego umowa z Legią. Natomiast Mateusz Grudziński (20 lat) trafił na roczne wypożyczenie do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec.