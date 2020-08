Kadra Legii na Ekstraklasę

Komentarze (16)

Andreas - 12 minut temu, *.play-internet.pl Ale z tego trzeba ulepić zespół wespół. Na razie mocny plus dla Mladenovic reszta musi się podciągnąć. No i musi Vuko lagodzic kwasy bo każdy chciałby grać. Na dziś cała para na puchary. odpowiedz

pytanie - 14 minut temu, *.246.2 Sanogo ZNÓW kontuzjowany, czy NADAL kontuzjowany? On ze szkła jest? odpowiedz

Władeczek - 51 minut temu, *.play-internet.pl Mamy galaktyczną pake faken jak na warunki tej części świata. Jak nie zmiażdżymy tej pseudoligi w pył i proch to nie nazywamy się Legio. Golimy frajerów faken i thats it! odpowiedz

G(L)ory! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com A co z Kwietniewskim? Kostorz powinien iść na wypozyczenie, szkoda żeby chłopak trenowal z 1. a grał w 2. Holowania też nie ma szans na grę, chyba że już wyprzedził Roche w hierarchii trenera.

odpowiedz

znajca - 1 godzinę temu, *.com.pl Pięciu bramkarzy w kadrze! To może być rekord ekstraklapy. odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dawać zdjęcie całej kadry i trenerów, w nowych koszulkach.

Górny rząd od lewej:

Środkowy rząd od lewej:

Dolny rząd od lewej:

Fotografowie do roboty! odpowiedz

Fotograf - 1 godzinę temu, *.246.20 @Kuba: w piątek juz po robocie jest. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.rogers.com Z Sanogo już nic nie będzie. Drugi Efir. odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dominik Nagy? odpowiedz

Adrian - 2 godziny temu, *.centertel.pl A co z Dominikiem Nagyem nie ma w kadrze nie trenuje z rezerwami jak wygląda jego sytuacja? odpowiedz

Krisu - 42 minuty temu, *.centertel.pl @Adrian: Dominik dostał wolną rękę na szukanie klubu. odpowiedz

Ad - 2 godziny temu, *.chello.pl A co z Warchołem?! odpowiedz

xxc - 17 minut temu, *.vectranet.pl @Ad: niestety II, a szkoda bo moim zdaniem spokojnie by sobie w I poradził... chyba wychodza z zalozenia ze za stary ;p odpowiedz

MM - 2 godziny temu, *.chello.pl Brakuje jednego SZYBKIEGO skrzydłowego!

Poza tym szykuje się walka o meczową 18-kę odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Dosyc silna ekipa, byle tylko tworzyli kolektyw odpowiedz

Masz rację - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawciu: ale w Europie nic nie pokażą ,jak na ligę może być , odpowiedz

