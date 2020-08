Trwa zbiórka na mural Deyny na Ursynowie

Piątek, 21 sierpnia 2020 r. 14:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa zbiórka pieniędzy na mural poświęcony Kazimierzowi Deynie, który ma powstać do 1 września przy ulicy Kazury 16 na Ursynowie. Przypomnijmy, że wykonanie muralu o powierzchni 420m2 kosztować będzie około 60 tys. złotych, z czego połowę pokryje Fundacja im. Kazimierza Deyny, zaś 30 tysięcy Fundacja zamierza pozyskać ze zbiórki pieniędzy prowadzonej w Internecie. Do tej pory zebrani niewiele ponad 9 tysięcy złotych, czyli ok. 1/3 potrzebnej do zebrania kwoty. Wpłat dokonywać można TUTAJ.



Pracę zaprojektowało i wykona Bakcyl Studio, mające w dorobku serię wielkoformatowych murali na Ursynowie. Aktualnie przy bloku rozstawione zostało rusztowanie, dzięki któremu powstawać będzie wielkoformatowa praca. Jej odsłonięcie będzie miało miejsce pierwszego września o godzinie 20:00 - w dniu rocznicy tragicznej śmierci Kazimierza Deyny. Zachęcamy wszystkich kibiców do wpłat na ten cel.