Klepacka 4. na MŚ w Open Foil

W szwajcarskiej miejscowości Silvaplana zakończyły się windsurfingowe Mistrzostwa Świata w klasie Open Foil. Pierwszego dnia, ze względu na brak wiatru, nie odbyły się żadne wyścigi. Rywalizacja trwała przez trzy dni i zawodniczka Legii, Zofia Klepacka od pierwszego dnia plasowała się na miejscu czwartym. Legionistka właśnie na tej pozycji zakończyła pierwsze MŚ w tej klasie, która w 2024 roku na IO w Paryżu zastąpi klasę RS:X. Zofia Klepacka kolejne wyścigi kończyła na miejscach: 9, 6, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 4, 3. Po dziesięciu wyścigach, w klasyfikacji generalnej nasza zawodniczka miała 6 punktów straty do brązowej medalistki, Holenderki Lilian De Geus i nie wystartowała w ostatnim, jedenastym wyścigu (oficjalnie była w nim 30.), co jednak nie zmieniło jej miejsca w końcowej klasyfikacji. Zwyciężyła Francuzka, Helene Noesmoen, przed Mają Dziarnowską.

