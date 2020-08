Bilety na inaugurację sezonu 2020/21

Wtorek, 25 sierpnia 2020 r. 12:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 15:05, koszykarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie Energa Basket Ligi w sezonie 2020/21 - mecz będzie transmitowany przez stację Polsat Sport. Legioniści w hali OSiR Bemowo podejmować będą drużynę HydroTrucka Radom, a bilety wstępu na mecz nabywać można tylko przez Internet. W dniu meczu nie będzie prowadzonej sprzedaży przy wejściu do hali. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości i okazanie go przy wejściu do hali.



Kupując bilet konieczne jest podanie swoich danych (imię i nazwisko). Dzieci do lat 7 wchodzą na mecz za darmo, ale również muszą mieć wygenerowany imienny bilet (bezpłatny) w związku z czym w systemie biletowym legiakosz.abilet.pl należy wpisać także imię i nazwisko dziecka. Bilet dla dziecka do lat 7 to miejsce na "wirtualnym" sektorze dziecięcym. Nie oznacza to jednak, że rodzice i dziecko obejrzą mecz z innych sektorów - podopieczny do lat 7 bez problemu spędzi czas podczas meczu razem z rodzicem (nie przysługuje mu miejsce siedzące w hali).



Ceny biletów są następujące:

Kategoria zielona - sektory B,C,D,F,G,H - ulgowy - 10,00 zł/normalny - 15,00 zł

Kategoria biała: sektor E - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 25,00 zł

Kategoria czerwona: sektory E,I - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

VIP: ulgowy 50,00 zł/normalny 79 zł



Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Dla dzieci do lat 7 bardzo prosimy o pobranie bezpłatnego BILETU DZIECIĘCEGO, który będzie ważny jedynie z biletem rodzica lub opiekuna. Prawo do zniżki weryfikowane będzie przed wejściem do hali.