Sparing: FC Toruń 8-1 Legia

Dzisiaj w Toruniu, futsaliści Legii rozegrali sparingowe spotkanie z grającym w ekstraklasie Football Club Toruń. W spotkaniu rozgrywanym 3x20 minut, gospodarze pewnie zwyciężyli 8-1 (4-0, 4-1, 0-0). Jedyną bramkę dla Legii, na 6-1, strzelił Daniel Smoczyński. Nasz zespół rozgrywki I ligi rozpocznie za cztery tygodnie. Do tego czasu legioniści rozegrają jeszcze parę gier kontrolnych.

