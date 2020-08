28-30.08: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Pruszkowie Radomiak podejmować będzie Widzewa w meczu I ligi. Wieczorem przy Łazienkowskiej pierwszy mecz ligowy, w którym legioniści zmierzą się z Jagiellonią. Na niedzielę na godzinę 15:05 zaplanowano pierwszy mecz ligowy naszych koszykarzy, którzy w hali na Bemowie podejmować będą HydroTrucka Radom. Bilety na to spotkanie można kupować tylko przez Internet . Rozkład jazdy: 28.08 g. 18:00 Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 29.08 g. 12:40 Radomiak Radom - Widzew Łódź [Pruszków] 29.08 g. 11:00 MKS Ochota - Legia II Warszawa [kosz, ul. Geodetów 1] 29.08 g. 15:00 GKP Targówek 1953 - UWKS Legia Warszawa [ul. Łabiszyńska 20] 29.08 g. 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 30.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Wikielec [Grodzisk Maz.] 30.08 g. 15:05 Legia Warszawa - HydroTruck Radom [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 29.08 g. 11:00 Pogoń Szczecin - Legia U18 [CLJ U18] [Szczecin] 29.08 g. 11:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 05 [Książenice, LTC boisko 7] 29.08 g. 13:00 Legia U15 - Olimpia Elbląg 06 [Książenice, LTC boisko 7] 29.08 g. 15:00 Legia U14 - MOSiR Mińsk Maz. 07 [Książenice, LTC boisko 7] 29.08 g. 15:00 UKS SMS Łódź 04 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź, ul. Milionowa 12] 30.08 g. 10:00 Legia U-17 - MKS Pruszków U-17 [kosz, ul. Andriollego 1] 30.08 g. 12:00 Legia U11 - AP Żyrardowianka 09/10 [ul. Łazienkowska 3] 30.08 g. 14:00 Legia U12 - AP Żyrardowianka 08 [ul. Łazienkowska 3] 30.08 g. 16:00 Legia U13 - Znicz Pruszków 08 [ul. Łazienkowska 3] 30.08 g. 16:00 UWKS Legia 03/4 - Drukarz II Warszawa 03 [ul. Okopowa 55a]

