Koszykarze Legii rozegrali ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu 2020/21. W hali na Bemowie legioniści przegrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 79-92. Nowy sezon zespół Legii zainauguruje w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 15:05 - w hali na Bemowie podejmować będziemy HydroTrucka Radom. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Bilety kupować można na Legiakosz.abilet.pl . Sparing: Legia Warszawa 79-92 Stal Ostrów Wielkopolski Kwarty: 27-28, 13-24, 23-17, 16-23 Legia Warszawa [punkty, za trzy] 1. Justin Bibbins 21 (3) 3. Jakub Karolak (k) 17 (3) 24. Jamel Morris 12 (1) 14. Grzegorz Kulka 9 91. Dariusz Wyka 7 (1) 15. Adam Linowski 5 (1) 18. Mariusz Konopazki 4 31. Grzegorz Kamiński 2 99. Jakub Sadowski 2 84. Przemysław Kuźkow 0 2. Benjamin Didier-Urbaniak - trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, za trzy] 34. Chris Smith 21 (3) 1. Vicor Rudd 16 (2) 13. Josip Sobin 15 0. James Florence (k) 12 (3) 10. Marcin Dymała 9 (1) 30. Jakub Grabacz 9 (3) 8. Szymon Ryżek 5 (1) 11. Taurean Green 5 (1) 33. Shawn King 0 18. Kamil Nawrot - 3. Łukasz Wojciechowski - 4. Marcin Pławucki - trener: Łukasz Majewski, as. Andrzej Urban Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Michał Sosin, Marcin Bieńkowski Mecz bez udziału publiczności.

