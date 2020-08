Kochalski wypożyczony na rok do Radomiaka

20-letni bramkarz Legii, Mateusz Kochalski został wypożyczony na rok do I-ligowego Radomiaka Radom. Kochalski już w rundzie jesiennej sezonu 2019/20 oraz w sezonie 2018/19 występował w barwach RKS-u na zasadzie wypożyczenia. W ostatnich rozgrywkach wystąpił w 14. meczach radomskiego klubu, po czym na pół roku wrócił na Łazienkowską. Ostatnio Kochalski trenował z pierwszym zespołem Legii, ale mógłby liczyć na razie jedynie na występy w III-ligowych rezerwach. Bliżej gry w pierwszym zespole jest Cezary Miszta, który również ostatnio grał na wypożyczeniu w Radomiaku. Kochalski już w ten weekend może rozegrać pierwszy w nowym sezonie mecz w barwach RKS-u - w rozgrywkach Pucharu Polski z Miedzią Legnica. Kochalski do Legii trafił w 2015 roku z BKS-u Lublin.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.