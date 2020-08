Komentarze (11)

Władeczek - 2 minuty temu, *.chello.pl Faken, zmrożona maciora wjechała już na stół i czekam na wysokie zwycięstwo Legii po efektownej grze ala braziliana. odpowiedz

Opoor - 7 minut temu, *.centertel.pl O jprd. Valeriane w składzie. Pierwszy hamulcowy tej ekipy. Gość gra padakę od dłuższego czasu, a Vuko konsekwentnie na niego stawia. Co to ma być? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 minutę temu, *.vectranet.pl @Opoor: widziau klasyfikację kanadyjską? odpowiedz

Szelka - 22 minuty temu, *.chello.pl Z uwagi na aktualną burzę przetaczającą się nad Warszawą, wyjątkowo pozostaje nam cieszyć się, że ten mecz nie odbywa się na naszym stadionie. A może to jakiś znak od opatrzności ? Z pewnością końcowy wynik zweryfikuje te dywagacje... odpowiedz

Szelka' - 2 minuty temu, *.chello.pl Ps.: Sorry Koledzy, ale w Bełchatowie też leje ! odpowiedz

Turysta - 22 minuty temu, *.virginm.net Jak narazie w pierwszej kolejce 3pkt. Zgarniają gospodarze i tak patrząc obiektywnie to wcale się nie zdziwię jak tak będzie do końca kolejki, obym się mylił jeśli chodzi o mecz Legiunii. Choć patrząc na skład to mało ofensywnie to wyglada i zapowiada się gra w chodzonego z naszej strony. odpowiedz

Filip - 37 minut temu, *.111.202 Zapomnialem o nim odpowiedz

ToJeAmelinium. - 39 minut temu, *.35.8 Wirusa ma Wszołek. odpowiedz

Filip - 48 minut temu, *.111.202 Juranovic juz mial. Teraz chyba Lopes odpowiedz

Ogryzek - 56 minut temu, *.tpnet.pl Wszystko jasne Juranović dostał pozytywny wynik testów. odpowiedz

Napastnika na miarę Mistrza Polski do Legii !!! A nie Mistrza Polski obróbki drewna - 57 minut temu, *.com.pl Dziś Legia znów bez napastnika tylko z czeskim tartakiem nojapr .. odpowiedz

