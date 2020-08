Papszun: Tak to jest, kiedy gra mistrz Polski z niżej notowaną drużyną

Marek Papszun (trener Rakowa): Mecz można podzielić na 3 części. Przez pierwsze 15 minut Legia dominowała i strzeliła bramkę ze swojej pierwszej sytuacji. Od 15. minuty do przerwy, z mojej perspektywy, zdecydowanie zdominowaliśmy rywala pod względem sytuacji bramkowych. Powinniśmy strzelić kilka bramek. Tak się nie stało. Po dwóch bezwzględnych i bez zmrużenia oka decyzjach sędziego musieliśmy grać w 10 przez całą drugą połowę. - Szacunek i gratulacje dla chłopaków, że nie pozwolili mistrzowi Polski stworzyć klarownych sytuacji. Dobrze się broniliśmy, mieliśmy kilka stałych fragmentów, które są naszą mocną stroną, dochodziliśmy do strzałów. Trochę zabrakło koncentracji. Jedna szansa w końcówce spotkania sprawiła, że przegraliśmy. Jest nam smutno i przykro, ale ten mecz pokazał, gdzie jesteśmy po roku gry w Ekstraklasie. To dobry prognostyk na przyszłość. Musimy jednak być bardziej skuteczni, bo mecze różne się układają. - Według mnie przynajmniej jedna żółta kartka była pokazana pochopnie. Ale tak to jest, kiedy gra mistrz Polski z dużo niżej notowaną drużyną. Trzeba się z tym pogodzić. Szkoda tylko, że rywale w podobnych sytuacjach nie dostawali kartek i dlatego jest mi przykro. Sędzia mógł się wstrzymać z drugą żółtą kartką dla Wilusza.

dertg - 54 minuty temu, *.chello.pl zdaniem ekspertów w TV powinni dostać jeszcze jedną czerwoną, a ten tak się ośmiesza



Papszun idzie drogą Probierzs, od trenera do płaczka celebryty odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Rumcajs odleciał i tyle odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeden sezon w eklapie i sodóweczka walnęła pod kopułą Papszunowi. Często trenerzy przeciwnych drużyn na żywo oglądają inny mecz. Widać u Papszuna taka sama przypadłość. Chłop funkcjonuje zapewne w alternatywnej rzeczywistości. Chyba ze gugle mu zaparowały i drugi trener głupot naopowiadał mu a ten chodzi i klepie dalej. Ciekawy przypadek odpowiedz

MICHUR - 2 godziny temu, *.chello.pl Formy brak to wszyscy wiemy, kto to bedzie pamietal.... szczerze to czekalem na czerwien Jędzy lub Rochy i róznie moze byc, nawet jak by przerzneli to wierze w to ze są i będa gotowi na LM ...tego mi trzeba a nie wiecznie słabych meczy stojacych pilkarzy i wynikow na pograniczu żenady odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.250 jak zwykle wycie sie zaczyna ... sedzia pomogl Legii. amen i koniec :):):):):) odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie Papszun dobra wypowiedz gdyby nie to że, kilku goli to raczej nie powinniście strzelić a co do kartek to wasi gracze dostawali kartki za faule brutalne a Legii za dotknięcia, proponuję trochę ochłonąć, obejrzeć mecz na spokojnie bo Raków fajnie gra ale takie wypowiedzi które nic nie mają wspólnego z przebiegiem meczu niczego wam nie dadzą . odpowiedz

P - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @jim: akurat co do trenera Papszuna to radzil bym miec znacznie wiekszy szacunek niz do kogokolwiek innego chociaxby ze jasno sie deklaruje jako sympatyk Legii i pieresze kroki trenerskie stawial na Lazienkowskiej odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com No to niech ten sympatyk uważa na słowa , poza tym on kłamie albo inny mecz oglądał

odpowiedz

O co z tego?! - 1 godzinę temu, *.com.pl @P: jakie to ma znaczenie z kim sympatyzuje ? Druga żółta dla Wilusza bez mrugnięcia okiem. odpowiedz

Ben - 2 godziny temu, *.interkar.pl Trenerzyna ma pretensje do całego świata, tylko nie do swoich drwali. Klasa okręgówki. odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak to nie pozwolili stworzyć dogodnych sytuacji a te 2 bramki to z innego meczu. odpowiedz

sraczkovic - 2 godziny temu, *.orange.pl "Sędzia mógł się wstrzymać z drugą żółtą kartką dla Wilusza." - panie Papszun wygrales ten mecz taktycznie w moich oczach, ale pieprzysz pan bzdury no wycial go rowno z trawa nie ma opcji nie pokazac za takie cus czerwonej kartki, choc nie wiem jakby chcial to nie mozna. Tak sie nie robi, wszedl by mu w nogi i koniec kariery. odpowiedz

sraczkovic - 2 godziny temu, *.orange.pl @sraczkovic: to znaczy nie ma opcji pokazac zoltej, co w konsekwencji bylo czerwona. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No własnie Panie Papszun, że nie mógł. Faul był tak ewidentny, że Przybył musiałby być ślepy by tej kartki nie dać. Pretensje powinny być skierowane w stronę Wilusza. Masz Pan szczęście, że oszczędził Wam Sapałę, bo gdyby Przybył pokazał mu bezpośrednią czerwoną spokojnie by się z tego wybronił.



Papszun zaczyna gwiazdorzyć jak Probierz czy Stokowiec. odpowiedz

Mm - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: a po Wiluszu powinien zejść Antolić ale to przecież Legia odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mm: Zejść? To znaczy zmiana miała być, czy jak? odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Raków powinien jeszcze jedną bezpośrednią czerwoną obejrzeć trenerku. O tym nie wspomnisz? odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Poziom ekstraklasowy został utrzymany. Bywało że w ciągu 5 minut były tylko 4 auty i 3 faule. Zero gry w tym czasie. Moja żona myślała, że to może mieć coś wspólnego z wczorajszym meczem LE i niestety jak każdy z nas poznała wątpliwą przyjemność oglądania tej kopaniny bez pomysłu, którą my łechczemy się od lat i już tak niestety zostanie. Dobranoc kochanie ???? odpowiedz

Robert - 14 minut temu, *.inetia.pl @Ryj: A Ty to z jakiejś innej bajki, czy aby , a tfu, a tfu, z pyrlandii może? Bo tak oni na tych swoich stronach psioczą i psioczą , jakby ktoś tą amicę kazał im oglądać w ramach jakiegoś wyroku. Ja to bym żonie nie dawał propozycji oglądania meczu , nawet w ramach przeprosin, nawet po dwudniowym rajdzie z kolegami , to o czym piszesz ma znamiona znęcania się . Jak oglądasz mecz , włącz jej na drugim odbiorniku TV jakaś komedię romantyczną . Działa niezawodnie:) odpowiedz

Maro 1960 - 3 godziny temu, *.chello.pl Żółte kartki dla Legii były zbyt pochopnie pokazywane, ale tym Pan "Trener" nic nie mówi.

Proszę być bardziej obiektywnym.

Raków grał ambitnie lecz często kosił równo z trawą.

odpowiedz

curragh - 3 godziny temu, *.centertel.pl pomeczowy komentarz wskazuje, że chce prowadzić Lecha odpowiedz

robo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl papszun nie fisiuj trenerku z farcikiem odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie umie ten Papszun przegrywać. Chłop bez klasy. zamiast pogratulować zwycięzcom to się wypłakuję na sędziego............Ucz się dobrego zachowania od trenera Irlandii płaczku Papszunie..............Szczęście sprzyja lepszym....... odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.master.pl Chłopie ochłoń. Obie kartki dla Wilusza prawidłowe, szkoda że nie przyjrzał się bliżej bramce dla Rakowa i tam szukał niejednoznaczności. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Pablo: z czego oni mieli zdobyć te bramki, jak oddali 2 celne strzały? z tego bełkotu diabła wynika, że tylko oni mieli sytuacje, a sędzia ich skrzywdził odpowiedz

