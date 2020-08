Do Czech razy sztuka

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Sebastian Krasny



Komentarze (87)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czy ktoś wreszcie kupi tego Wietesa? A jak nie to kiedy pójdzie do rezerw? Tego nie da się oglądać - co mecz to minimum 1 babol... odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powiem tak, dla mnie mogą grać piach i antyfudbol - byleby wygrywali. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A ja się faken nachlałem maciory jak dziki wieprz i ide spać. Mecz był okrutny ale powiem wam kibole, że ważne są 3 punkty. Kto po 30 kolejce będzie pamiętał mecz z Rakowem, kiedy w zamrażarce będzie stało stado macior a my ze szwagrem i z sąsiadem będziemy świętować kolejne mistrzostwo. Faken zaczęliśmy od wygranej i to oprócz maciory się liczy faken i szczeniaczek jeszcze tez. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: Pajacu to juz nie jest śmieszne odpowiedz

pajacyku - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jasio:



to jest śmieszne bo gość ma rację. Skup się nad merytoryką i nie komentuj głupio odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.77.242 Tak patrząc w telewizorze to mamy jednego gracza w formie o Mój... odpowiedz

antykante - 2 godziny temu, *.virginm.net kante won z Legii odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.227.22 @antykante: spi... A twoja s Ra to k odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Raków to solidna drużyna zwłaszcza grając "u siebie" . Ale od Mistrza Polski wymaga się czegoś więcej niż nerwowej gry w przewadze przez całą połówkę meczu. Teoretycznie zawsze tak gramy na początku sezonu, ale jeśli chcemy zawalczyć o LE musimy grać 100% lepiej.



Oby kłopoty z głową Lewczuka nie były poważne, bo jak Mateusz miałby zagrać z Omonią.... odpowiedz

zp - 2 godziny temu, *.chello.pl Cieszy gra Kapustki, widać ze chce i nawet pod koniec mógł strzelać ale oddał piłkę, trochę czasu i będzie z niego pociecha, tymbardziej ze ma dopiero 23 lata. odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @zp: Dużo głupich strat ale z minuty na minutę wyglądał coraz lepiej. odpowiedz

Swojak (L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak wygląda gra?Od dwóch sezonów nie było napastnika strzelajacego bramki.Był Niezgoda.Trzy mecze i do bramki trafia już trzech napastników. odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wie. Czy nikt tego nie widzi czy nie chce widziec ale to co odpier.lają Gwilia i Wieteska to się w głowie nie mieści. Gwilia jest pierwszym hamulcowym akcji, a Wieteska kompletnie radzi sobie w prostych sytuacjach. Obaj nie nadają się do Legii, to dla nich za wysoki poziom. Oby Lewczuk zagrał z Omonią a za Gwilie Martins lub Kapustka. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Gienek: Dla mnie, do chwili zejscia z boiska Gwilia był najlepszym zawodnikiem na boisku. Do tej pory też uważałem, że nie powinien grać w pierwszej jedenastce.Jeżeli nie będzie chimeryczny, będzie dobrym tzw. playmaker em. odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.plus.pl @Gienek:

No cóż Wieteska przy bramce zagrał jak w lidze podwórkowej czyli na jeden, bez żadnego ruchu.

Mam nadzieję że jutro cała drużyna spędzi kila godzin w jacuzzi, bo chyba ich muszą nieźle boleć dupy jak ich Raków dymał przy odbiorze piłki cały czas odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Beck: nie był. nawet jak nikt go nie atakował, oddawał szybko piłkę do tyłu. mało kreatywny. cały czas brakuje kogoś, kto uderzyłby z 20-25 metrów odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl Zwycięzców się nie ⚖ sądzi. #Pekhart dziękuję ⚽ ⚽ odpowiedz

Legia Szczecin - 2 godziny temu, *.chello.pl Z tą grą Omonia nas przejdzie. Choć chciałbym się mylić. Nie mamy co szukać w pucharach na tą chwilę. Taki Raków w 10-ciu lepiej wyglądał... odpowiedz

zp - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legia Szczecin: a ja uważam ze dobrze się stało, zauważ ze z reguły po meczu w którym męczymy bułę przychodzi mecz w którym wszystko a nawet więcej wychodzi naszym asom i tego się trzymajmy. odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legia Szczecin: ta Omonia ledwo wygrała po dogrywce z Ormianami, którzy grali w 10 odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @singspiel: To prawie jak my, tyle że obyło się bez dogrywki odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie przez przypadek nasza liga ma taki poziom jaki ma, umiejętności większości zawodników w ekstraklasie nie różnią się od tych w trzeciej lidze a potem wszyscy zdziwieni że tak to wygląda w pucharach odpowiedz

PNS - 3 godziny temu, *.centertel.pl TO JEST DEKADA LEGII PRZEZ 10 LAT NIE ZESZLISMY Z PUDLA ,BYLA LIGA MISTRZOW odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @PNS : To jak zejdziemy z tego PUDLA to może będzie lepiej?! odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @speed: to co napisałeś nie ma sensu odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.net.pl W obecnej formie /po kontuzji/ Gwilia NIE nadaje się nawet do gry w rezerwach, a od pierwszego składu powinien być odsunięty od kilku spotkań.Dziwne wydaje się PRZYZWYCZAJANIE Vuko do nazwisk. Trener powinien wiedzieć w jakiej formie na dany dzień meczu są zawodnicy. A nie trzymać się nazwisk. To nie jest ani pierwszy ani jedyny tego typu przypadek. Zastanawiające jest to,że kibice widzą , którzy zawodnicy są bez formy i na jakiś czas powinni być odsunięci od składu, a NIE widzi tego Vuko - który mieni się trenerem. Nic dodać nic ująć. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Trampek: to proste. Gwilia zagrał, bo nie jest przeznaczony do składu na Omonię. widać, co jest ważne dla klubu odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl Wydaje mi się, że trochę siadła tutaj psychika. W miarę szybka bramka, potem czerwona kartka dla przeciwnika i jesteśmy szczęśliwi, mecz sam się wygra. A tu niespodzianka, że jednak nie.

Gra była słaba i sam się frustrowałem, ale zamiast płakać i pisać, żę teraz to na bank ze wszystkimi będziemy przegrywać, a w europucharach to już zupełnie wpi****ol można spojrzeć na pozytyw. Siedliśmy, graliśmy słabo, ale mimo to (i dzięki zmianom) udało się wygrać.



To tylko jeden mecz, trochę wiary. odpowiedz

pns - 3 godziny temu, *.centertel.pl o co wam chodzi trzy mecze trzy zwyciestwa na styl przyjdzie czas ,przegraja zle wygraja zle bo meczarnie . jestescie kibicami LEGII? pamietacie jak bylo za iti? nie pamietacie bo tu same gimbazy pisza co na starej zylecie nie byli. mocno LEGIA odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @pns: Mam takie pytanie:Kiedy od nastania miłościwie nam panującego prezesa DM Legia miała styl i wymiatała w pucharach?! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Ciężko było. Graliśmy w przewadze i w ogóle nie było tego widać.Cieszy zwyciestwo i to bardzo.Przewagę mieliśmy ale nic z tego nie wynikało.Brawo Luquinhas i Pekhart.Mam nadzieję że z meczu na mecz będzie coraz lepsza gra. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gwilia spowalnia akcje, gra na boki i do tylu, bardzo wolno i przewidująco. Marnie odpowiedz

mazovia ciechanow - 3 godziny temu, *.orange.pl @Paweł : Tam kazdy pomocnik gra do boku i do tylu - slisz,gvilia i ten Antolic tez - piach totalny, oni sie boja ryzyka. A to wlasnie powinno byc zagrywanie do przodu i powinien byc ruch bez pilki, a przy stracie pressing na zasadzie 3 sekund (po stracie pilki wszyscy napieraja naprzod i staraja sie zmusic rywala do bledu i przejecia pilki) jak Bayern czyli wysoko na 30 metrze Rakowa - ale nie, oni ku...a sie cofaja po stracie do tylu (co gorsza sie odwracaja plecami do pilki) pod wlasna bramke i to woda na mlyn szybkich napastnikow Rakowa, ktorzy maja przestrzen do ataku. LEgia gra biernie poprostu, reaktywnie. Patrzy na to co rywal zrobi i reaguje, a powinno byc aktywnie czyli "my gramy swoje i mamy w dupie co mysli Rakow".



Dlatego Vukovic powinien odejsc, bo to nie jest nowoczesna pilka. To jest zacofana pilka. odpowiedz

Marno to wygląda - czerwone jak na razie pomagają w doczłapaniu wygranej ze slabymi drużynami . Przyjdą silniejsze zespoły to będzie trzeba liczyć na 5 czerwieni , aby remis jakoś dowieść do końca . - 3 godziny temu, *.com.pl Do czech-rasiaka sztuka . Przyjdzie lepszy rywal lepiej przykryje w polu karnym to i długie szczudła nie pomogą . Legii potrzebny jest napastnik , który umiałby sam sobie sytuacje wypracować , Szybki zwinny , który miałby walory do gry kombinacyjnej , który urwał by się rywalowi i mknął na bramkę . Tu tylko fart - rasialdo się kłania . Nie kracząc ale to nie jest napastnik na miarę awansu do choćby grupowej fazy Ligi Europy . odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Kurde to Omonia nas zje, odpowiedz

4321 - 3 godziny temu, *.chello.pl Piekny sponsor... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @4321: 500+ na czasie ;-) odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @4321: zgadzam się, bardzo dobry. Sponsoruje też m.in. Atletico Madryt. odpowiedz

Zimny - 3 godziny temu, *.mm.pl A Świstak siedzi i tylko klika te dodaj. odpowiedz

PAPSZUN do LEGII jak najszybciej pokie jest o co grac. - 3 godziny temu, *.orange.pl Kolejna zenujaca parodia pilki noznej - taktycznie trener Papszun wygral ten mecz - Legia go wygrala tylko dzieki Luquinhasowi... indywidualnosc zadecydowala. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @PAPSZUN do LEGII jak najszybciej pokie jest o co grac.: ta taktyka ma nawet swoją nazwę - kb - kopnij i biegnij. taki to "zwycięzca" odpowiedz

sraczkovic - 3 godziny temu, *.orange.pl @singspiel: Nonsens - Rakow tak gral bo gral w 10 i ma gorszych pilkarzy - to co mial grac? tiki take? Papszun wlasnie jest lepszym trenerem niz Vukovic bo jest elastyczny, jego druzyna potrafila Legie zdominowac w 10 i strzelic gola, madry pressing szybkie kontry - tak sie gra jak przeciwnik pozwala, a dzis Legia pozwalala na wiele Rakowowi, Rakow robil co mu sie podobalo. Rownica dzis byla w indywidualnosciach - Luquinhas zrobil 3 punkty - tak byloby 1-1 i bylby to wynik zasluzony bo Rakow potrafil zagrazac. Legia nie miala meczu pod kontrola. Tak samo jak z Linfield w doliczonym czasie gosciu wali gdzies z naroznika pola karnego w slupek i prawie wyrownuje.



Legia Vukovicia jak nie imponuja jednostki to jako druzyna jest bezzebna. Klepie ta pile ale wszystko wolno i nudno, glupia strata zazwyczaj i brama w plecy. Oby to sie nie powtorzylo z Omonia, bo cos czuje ze to moze sie stac. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @sraczkovic: zdecyduj się - ma lepszych, czy gorszych piłkarzy? Raków nie zdominował Legii. Po prostu na razie Legia gra na 60 procent możliwości motorycznych i sporo na boisku piłkarzy, którzy w meczu z Omonią usiądą na ławce. Raków sporo biega (zobaczymy, czy za 10 kolejek też), ale oddał 2 celne strzały. Nie sztuką jest spiąć się na 2-3 mecze w rundzie. Raków w 10 wybiegał 112 km, Legia - 110. Niech Papszun zapisze ich na maraton. Wiosną Raków znowu będzie poza pierwszą 8 odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Polska piłka klubowa,zwana szumnie Ekstraklasą to pseudoprezesi,pseudotrenerzy i pseudopiłkarze.Na nic już nie liczę.Marzę tylko o tym,że kiedyś Mioduski mocno się pomyli i w swoim genialnym zamotaniu oraz niezmiernej przenikliwości zatrudni trenera z prawdziwego zdarzenia.

A tak na marginesie ciekaw jestem kto dłużej wytrzyma na stołku Łukaszenka czy Mioduski?! odpowiedz

Swojak (L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @speed: jprd.i nic więcej. odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wynik idealny, dziękuję dobranoc. Tylko (L) !!! odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wynik idealny, dziękuję dobranoc. Tylko (L) !!! odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wynik idealny, dziękuję dobranoc. Tylko (L) !!! odpowiedz

Świstak666 - 3 godziny temu, *.chello.pl Antolić dziś tragicznie, Wieteska od kilku meczy dramat, Gvilia brak słów...

Na plus na pewno Luquinhas, Jędza i Pekhart...

Póki co bronią ich wyniki, bo gra jest słabiutka. odpowiedz

sraczko zdupovic - 3 godziny temu, *.orange.pl zenujacy spektakl - trenerzyna z serbii taktycznie zjedzony poraz kolejny przez kolejnego polskiego trerera - indywidualnosci zdecydowaly o zwyciestwie Legii, konkretnie Luquinhas. . .



Z tym trenerem nie bedziemy dominowac gdy, bedziemy drzec o wynik w kazdym meczu - chcialbym Papszuna bo to jak gra Rakow jak jest elastyczny taktycznie to zasluga trenera - Legia druzynowo jest bezzebna,

Widac pietno jakie Papszun odciska na druzynie, czego nie mozna powiedziec o Vukoviciu - Legia gra tchorzo-fretkowy futbol, nie dominujacy, a reaktywny. Legia sie daje latwo zdominowac. Widzielismy to w rundzie mistrzowskiej i widzimy to i teraz.



Na bank Vukovic nie odejdzie wiec sie nie ludze - ale w przyszlym sezonie to musi byc zmiana trenera, Bo ide o zaklad ze dubletu nie bedzie, pucharow tez nie bedzie.

odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @sraczko zdupovic: runda mistrzowska - przemęczenie piłkarzy, kilka kontuzji. To co było wcześniej to najlepiej zignorować bo nie będzie pasowało do komentarza. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Adam: zobaczymy, czy za 5-7 kolejek piłkarze Rakowa dalej tak będą biegać odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie przepadam za Czechem ale 1 muszę przyznać..piłka go szuka w polu karnym co daje prosty wniosek że umie czytać grę odpowiedz

⁷/⁸ - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie są przydupasy Boruca się pytam, facet wpuszcza wszystko co leci w stronę bramki. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @⁷/⁸: Borubar to powinien kierować dopingiem na Żylecie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @⁷/⁸: Borubar to powinien kierować dopingiem na Żylecie. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @⁷/⁸: co Ty bredzisz, cieciu? Drewniany Mati i Jędza łamiący linię spalonego. To gol dla Rakowa odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @⁷/⁸: co Ty bredzisz, cieciu? Drewniany Mati i Jędza łamiący linię spalonego. To gol dla Rakowa odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @singspiel: puścił siatę pod pachą odpowiedz

JWR - 3 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Piłka leciała między ręką Boruca a obrońcą na wślizgu. Zamiast zganiać wszystko na Boruca trzeba zobaczyć co robiła obrona w tej akcji, Cebula minął 3 albo 4 piłkarzy Legii jak tyczki. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @JWR: jak z Lechem piłka poszła do bramki po rykoszecie od nogi Jędrzejczyka, to była wina Muzyka i wyleciał ze składu odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: a kto dopuścił do sytuacji sam na sam? nie drewniany Mati? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @singspiel: a kto dopuścił do strzałów w meczu z Lechem? Nie stosujcie podwójnych standardów. odpowiedz

JWR - 3 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Nie rozśmieszaj mnie, nie porównuj Muzyka do Boruca. Masz jakieś wtyki w szatni, że wiesz że Vuko uznał to za jego winę i właśnie za to wyleciał? Warto dodać że obrona czuje się pewniej mając doświadczonego bramkarza a nie gościa co bronił zaledwie jeden sezon w 1 lidze. Sądzę że po prostu uznali że Muzyk jeszcze nie jest gotowy na pierwszy skład. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @JWR: skoro tak uznają, to powinni mieć ku temu jakieś obiektywne przesłanki. Muzyk tylko w meczu z Lechem wybronił więcej groźnych strzałów niż Boruc we wszystkich dotychczasowych meczach. Jeśli uważasz, że obrona czuje się pewniej z Borucem za plecami, to problem jest z psychą obrońców, a nie z Muzykiem ;-) odpowiedz

JWR - 3 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: A bywasz na treningach, że z góry zakładasz że nie mają? Chyba nigdy w piłkę nie grałeś skoro uważasz, że nie ma znaczenia dla obrońców kto stoi między słupkami. Tak się uczepiłeś tego Muzyka jakby to twój szwagier był. Co do twojego "szwagra" to nie martw się, treningi z Borucem dobrze mu zrobią. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 @JWR: Razi mnie jak potraktowano Muzyka, a Boruc jest pod formą i gra za zasługi, co w Legii nigdy nie powinno mieć miejsca. odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: jak Boruc puści z karnego, też będziesz się tak gorączkował? to co zrobił Wieteska, to dramat. drugi dramat to ustawienie Jędzy odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.69 @singspiel: jak Boruc obroni karnego, to uznam, że nie stoi za zasługi. Ale spokojnie, bo ma na to małe szanse w obecnej formie. odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: A nie razi cie jak został potraktowany wtedy Cierzniak, czeka na jakieś minuty przez kilka sezonów a do bramki wskakuje Muzyk? Zapomniałeś jeszcze dodać że Muzyk nie wyleciał po bramce z Lechem tylko po nieszczęsnym półfinale w Krakowie gdzie dostał 3 sztuki. odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Daj Borucowi najpierw pograć trochę, przypominam że ten sezon nie jest normalny chociażby nie było sparingów przed sezonem. Muzyka tak nie krytykowałeś gdy w 3 meczach puścił 6 bramek i 2 z 3 meczów były przegrane. Póki co Boruc puścił jedną bramkę bo wielbłądzie obrony a ty już byś go ukamienował... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.69 @JWR: Prędzej Cierzniak powinien bronić niż Boruc. Muzyk nie jest od niego gorszy, ale perspektywiczny. Zauważ, że po meczu w Krakowie, gdzie obrona kompletnie zawaliła mecz, to kilka dni później jakby inna obrona grała, w meczu z tą samą drużyną, a Cieżniak nie miał prawie nic do roboty. To o tą psychę chodzi? Kto za plecami? ;-) Czy o to, że najbardziej eksploatowani piłkarze mieli pójść na wcześniejsze urlopy i nie byłoby kim grać w pucharze, więc odpuścili? A Muzykowi się oberwało przy okazji. Bo jasne, że winny bramkarz. odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: No tak obrona sprzedała mecz na rzecz urlopów, bawi mnie twoja logika od początku tej rozmowy. W tym komentarzu przegiąłeś z hipokryzją, Muzyka potrafisz bronić po błędach obrony ale Boruc wg ciebie powinien już zakończyć karierę... odpowiedz

Szpilordzik - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Najważniejsze 3pkt. Pekhart niby drewniak ale swoje ostatecznie robi. Luqi to jest gość taka mala pchla szkoda ze nie ma buta celnego na bramę ale i tak jest dobrze. Kapustka jak się wkrecila tez będzie gitara. Pozdrawiam serdecznie z Brzegu (L) odpowiedz

ts - 3 godziny temu, *.net.pl @Szpilordzik:

z Brzegu? to niedaleko, ja Jelcza-Laskowic:-) odpowiedz

vhfchtfu - 3 godziny temu, *.chello.pl o czym wy pie.....? to Wieteska zawalil brame a nie Boruc odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Ważne że mamy 3 pkt i tyle dobrego.

Gra wyglądała tragicznie, Raków grający w 10 potrafił nas ośmieszać.

W następnych spotkaniach gra musi wyglądać o niebo lepiej. odpowiedz

O Pekharcie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pekhart na ekstraklasę jest mniej więcej jak Lewy na Bundesligę czyli idealny, wie gdzie się ustawić, potrafi wykończyć, piłka w polu karnym go szuka+ dobra gra głową...Oczywiście te wszystkie umiejętności ma proporcjonalnie do naszej ligi, nie twierdzę że jest na poziomie Lewego bo to dwa różne światy odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.69 Z Pekharta się robi regularnie strzelający napastnik, a nie fuksiarz. Kolejny raz dowiódł, że warto mu dośrodkowywać na głowę.

Luki-świetny mecz.

Na bramce wolałbym mieć Szumskiego lub Muzyka. Boruc w zasadzie puścił co było do puszczenia. odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Najważniejsze że druga wpadła. Przybył i Frankowski się zesrają i nie dadzą rady.

Władeczek faken wjeżdżaj z drugą maciorą odpowiedz

NIE CHCEMY BORUCA - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl BORUC I VUKOVIC MUSZĄ ODEJŚĆ!!! odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @NIE CHCEMY BORUCA: RAZEM Z KOLEGĄ TAKI WARUNEK K.....A SKĄD SIE BIORĄ TACY KIBICE K....A MAĆ odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @WIE(L)UN: Pajacu ile ty masz lat ze tak się wyrażasz kibicu że silnikiem

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.