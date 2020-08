Pekhart: Momentami pozwalaliśmy rywalom na zbyt wiele

- Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie. W pełni kontrolowaliśmy pierwsze 20-25 minut, w których zagraliśmy bardzo dobrze. Strzeliliśmy również bramkę, co sprawiło, że ogólny odbiór pierwszej połowy był dobry - powiedział po meczu z Rakowem strzelec dwóch goli Tomas Pekhart . - Druga połowa także rozpoczęła się po naszej myśli. Oczywiście, podczas meczu były fragmenty, podczas których oddaliśmy nieco pola naszym przeciwnikom. Potem jednak strzeliliśmy drugiego gola i zdobyliśmy ważne trzy punkty na start ligi. - W rozgrywkach eliminacji Ligi Mistrzów każde spotkanie jest trudne, o czym przekonaliśmy się ostatnio. Trudno nam było przedrzeć się przez obronę Linfield złożoną z dziesięciu zawodników. Myślę, że przeciwko Omonii będziemy mieli więcej okazji na strzelnie gola, ponieważ będą oni grali bardziej otwartą piłkę niż nasz poprzedni rywal.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

kami(L)praga - 31 minut temu, *.centertel.pl to sie zdziwisz berg i gra otwarta :/ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.