Remis Omonii w lidze

Sobota, 22 sierpnia 2020 r. 19:27 Woytek

Omonia Nikozja, najbliższy pucharowy rywal Legii Warszawa, rozegrała dziś pierwsze ligowe spotkanie w nowym sezonie. Podopieczni Henninga Berga zremisował w wyjazdowym starciu z Pafos FC 2-2. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0 po trafieniu z rzutu karnego w 14. minucie. Po zmianie stron drużyna z Nikozji dwukrotnie trafiła do siatki za sprawą Erica Bauthéaca. Francuski pomocnik doprowadził do wyrównania w 56. minucie, a dziewięć minut później wykorzystał rzut karny. W 79. minucie wynik spotkania ustalił Puncheon.



Warto zauważyć, że norweski szkoleniowiec zastosował taki sam manewr w składzie, do jakiego przyzwyczaił nas podczas pracy w Legii. W wyjściowej jedenastce dokonał aż ośmiu zmian w porównaniu ze składem z pucharowego starcia z Ararat-Armenia Erywań. Zmieniła się cała linia pomocy i trzech obrońców.



W kadrze meczowej zabrakło Michaela Lüftnera, Jana Lecjaksa, Chárisa Mavríasa i Jordiego Gómez, a na ławce rezerwowych usiedli Tomáš Hubočan, Thiago, Vítor Gomes i Andrónikos Kakoullís.



Skład Omonii na mecz z Pafos: 40. Fabiano - 22. Ádám Lang, 30. Níkos Panagiótou, 31. Giánnis Koússoulos, 5. Kiko - 78. Kóstas Venizélos, 76. Charálambos Charálambos, 75. Loḯzos Loḯzou (87' 35. Cháris Mavrías), 21. Marínos Tzionís, 11. Éric Bauthéac (67' 8. Vítor Gomes) - 18. Michal Ďuriš (67' 7. Kaly Sene)



Spotkanie Legia Warszawa - Omonia Nikozja odbędzie się w najbliższą środę, 26 sierpnia o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Mecz zgodnie z decyzją UEFA odbędzie się bez udziału publiczności.