Kuszący kurs na Legię

Sobota, 22 sierpnia 2020 r. 10:27 Woytek

Kurs na zwycięstwo Legii z Rakowem w Bełchatowie w Fortunie wynosi 2,0. Legioniści pozostają faworytami tego starcia, bo kurs na wygraną gospodarzy to aż 4,3. Początki ligowych rozgrywek nie są jednak dla "Wojskowych" łatwe - w ostatnich dwóch sezonach Legia przegrywała na inaugurację.



Czy Jose Kante ponownie zdoła wpisać się na listę strzelców? Kurs na to zdarzenie to 2,3.



W sezonie 2019/20 legioniści wygrali u siebie z Rakowem 3-1, a na wyjeździe w lutym zremisowali 2-2. Szkoleniowiec Legii podkreśla przed meczem, że to częstochowianie stworzyli najwięcej sytuacji pod bramką Legii ze wszystkich ligowych rywali.



RAKÓW CZĘSTOCHOWA - LEGIA WARSZAWA

1 4.30 X 3.75 2 2.00



Wszystkie kursy na mecz Raków - Legia



