Kolejny legionista z koronawirusem

Andrzej - 13 minut temu, *.plus.pl Nie znam wszystkich testów ale czy nie można jasniej napisać. Piłkarz jest od 18 w izolacji, 19 miał wynik ujemny i 21 wynik dodatni. Skąd izolacja od 18? Juranovic jest od 17 w izolacji wiec może Wszołek nieobecny w składzie na dziś odpowiedz

genzo - 10 minut temu, *.play-internet.pl @Andrzej : też się zastanawiam, od 18 w izolacji a wczoraj dopiero wynik dodatni?? odpowiedz

Adam - 11 sekund temu, *.chello.pl @Andrzej : Czytanie ze zrozumieniem się kłania. 'Po konsultacji lekarskiej' - mógł się źle czuć, mieć temperaturę, itp. odpowiedz

Sputnik 44 - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Jak się sanepid zdenerwuje to w europucharach za rok zagramy..... odpowiedz

abc - 17 minut temu, *.47.83 Dzisiejszy mecz się odbędzie? odpowiedz

MARKOA - 15 minut temu, *.tpnet.pl @abc: Słyszałem że PZPN ma teraz już mi odwoływać meczy tylko chory do domu a zdrowi grają,czyli tak jak powinno być od początku odpowiedz

MARKOA - 13 minut temu, *.tpnet.pl Nie odwoływać * odpowiedz

