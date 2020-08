Uraz Lewczuka

Igor Lewczuk nie będzie najlepiej wspominał swojego pierwszego meczu w nowym sezonie. W 39. minucie doświadczony obrońca zderzył się głową z Vladislavsem Gutkovskisem, przez co musiała mu zostać udzielona pomoc medyczna. Obrońca dograł pierwszą połowę z opatrunkiem na głowie, lecz na drugie 45 minut już nie wyszedł. W przerwie pod szatnię mistrzów Polski przyjechała karetka i zabrała zawodnika na założenie szwów na głowie. Występ Lewczuka w najbliższym meczu stoi pod znakiem zapytania.

WojtasBB - 3 godziny temu, *.mm.pl Czy mozna prosic o informacje, dlaczego Remy nie znalazl sie jeszcze w kadrze meczowej? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z informacji internetowych wynika, że Igor ma założonych 10 szwów, a jego występ z Omonią jest wykluczony. odpowiedz

Rambo - 5 godzin temu, *.centertel.pl Oby Igor mógł grać bo jeśli wystąpi Pan "Błąd" vel Wietes to strach odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Rambo: nie rozumiem tego - mamy Remyego, jest Astiz a do gry wystawiamy to beztalencie... odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Żmija : Astiz to też lepiej nie odpowiedz

Piorun - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Żmija : Jest tez Sagan, z takim mysleniem prosto do psychiatryka... odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @Piorun: zastanów się co piszesz, może trochę argumentów, a nie obrażanie innych odpowiedz

