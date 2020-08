Terminarz I ligi rugby sezonu 2020/21

Niedziela, 23 sierpnia 2020 r. 12:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku września startuje nowy sezon I ligi rugby piętnastoosobowego, w którym rywalizuje drużyna Legii Warszawa. W 1. kolejce legioniści zagrają na wyjeździe z Watachą Zielona Góra.



W rozgrywkach weźmie udział sześć drużyn:

AZS AWF Warszawa

Rugby Białystok

Wataha Zielona Góra

Legia Warszawa

KS Posnania Poznań

Arka Rumia



W fazie zasadniczej mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym (10 kolejek). Następnie zespoły zostaną podzielone na dwie grupy. W play-off o awans do Ekstraligi powalczą ekipy z miejsc 1-3, a play-out zagrają drużyny z miejsc 4-6. W tej fazie także odbędą się mecze i rewanże, a więc każda drużyna rozegra po 6 spotkań.



Drużyna, która zostanie sklasyfikowana na pierwszym miejscu po fazie play-off, zdobędzie tytuł Mistrza Polski I Ligi Rugby i otrzyma prawo rozegrania meczu barażowego z drużyną, która zajmie dziesiąte miejsce w rozgrywkach Ekstraligi Rugby XV w sezonie 2020/2021.



Zwycięzca meczu barażowego uzyska prawo gry w Ekstralidze Rugby w sezonie 2021/2022. Gospodarzem meczu barażowego będzie drużyna, która uczestniczyła w rozgrywkach Ekstraligi w sezonie 2020/2021.



W przypadku rezygnacji z udziału w meczu barażowym zwycięzcy I ligi, zespół I ligowy pozostaje w I lidze a dziesiąty zespół Ekstraligi pozostaje w rozgrywkach Ekstraligi na kolejny sezon.



Zespół, który po fazie play-out został sklasyfikowany na ostatnim miejscu, spada bezpośrednio do II ligi w następnym sezonie. Zespół, który po fazie play-out został sklasyfikowany na przedostatnim miejscu rozegra mecz barażowy z Mistrzem II Ligi sezonu 2019/2020.



Zwycięzca tego meczu uzyska prawo gry w I lidze w następnym sezonie. Mecz odbędzie się na boisku wskazanym przez zespół I ligi.



Cały terminarz fazy zasadniczej sezonu 2020/21 I ligi rugby



Terminarz fazy play-off i play-out:

1. kolejka 08-09.05.2021

2. kolejka 15-16.05.2021

3. kolejka 22-23.05.2021

4. kolejka 29-30.05.2021

5. kolejka 05-06.06.2021

6. kolejka 12-13.06.2021



Mecz barażowy o awans do Ekstraligi: 26-27.06.2021



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby