Szumski: Niekorzystny scenariusz meczu

Sobota, 22 sierpnia 2020 r. 22:20 Woytek

- Dzisiaj przed nami było podwójnie trudne zadanie, bo była to dla nas inauguracja i do tego z mistrzem Polski. Scenariusz tego meczu ułożył się dla nas niekorzystnie. Nie weszliśmy dobrze w mecz, dopiero po 15 minutach przypomnieliśmy sobie jak dobra drużyną jesteśmy. Przejęliśmy inicjatywę, szkoda tej czerwonej kartki, bo grać większość meczu w dziesięciu przeciwko Legii to nie jest łatwa rzecz - powiedział po meczu Jakub Szumski.