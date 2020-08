Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 23 sierpnia 2020 r. 21:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dwa zwycięstwa i remis w rozgrywkach CLJ: juniorzy starsi wygrali 3-0 z Escolą Varsovia, a trampkarze 5-0 z Widzewem. Legia U16 pokonała 3-1 Wisłę Płock, a gracze z rocznika 2007 wygrali 9-0 z Bronią Radom. W CLJ U17, w meczu derbowym Legia zremisowała 1-1 z Polonią. Zespół U13 rozegrał sparing z Varsovią, a gracze z rocznika 2010 zaprezentowali się pozytywnie w spotkaniu z Ursusem. Drużyny U12 i U10 zagrały z AP Reissa i szczególnie pierwsze z tych spotkań było zacięte i trzymało w emocjach do końca. Juniorzy CWKS pokonali 6-0 Huragan Wołomin.



Następnie drużyna oparta na głównie na zespole juniorskim 2002/3 uległa 0-4 Talentowi Warszawa w debiucie w seniorskich rozgrywkach ligowych B-klasy.



Legia U18 - Escola Varsovia 02/3

Gole:

1-0 14 min. Wiktor Kamiński (as. Jakub Kisiel)

2-0 34 min. Wiktor Kamiński (as. Ivan Vidošević)

3-0 90 min. Wiktor Kamiński (karny po faulu na nim samym)



Legia: Kacper Tobiasz - Jakub Kwiatkowski, Jegor Macenko (72' Marcel Myszka), Damian Urban, Miłosz Pacek - Jerzy Munik (Kpt) (72' Michał Kochanowski), Jakub Kisiel, Ignacy Dawid (65' Kacper Skwierczyński) – Kajetan Staniszewski (82' Bartosz Ślendak), Wiktor Kamiński [04], Ivan Vidošević

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski







CLJ U17: Legia U17 - MKS Polonia Warszawa 04

Gole:

0-1 min. Jan Piasek

1-1 62 min. Dawid Kiedrowicz (as. Bartosz Dziemidowicz)



Strzały (celne) [35-90 min.]: Legia 6 (4) - Polonia 2 (1)



Legia: Maciej Kikolski - Patryk Winiarski Ż, Bartosz Krasuski [05], Kacper Wnorowski, Maddox Sobociński (61' Bartosz Dziemidowicz) - Sebastian Kieraś, Igor Strzałek (61' PaAtryk Bek) Fryderyk Janaszek (73' Bartosz Mikołajczyk [05]) - Wiktor Puciłowski [05](46' Marcel Krajewski), Jordan Majchrzak (61' Maksymilian Stangret [05]), Dawid Kiedrowicz. Rezerwa: Jakub Murawski (br)[05]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak







Legia U16 3-1 Wisła Płock 05

Gole:

0-1 12 min.

1-1 13 min. Szymon Grączewski (as. Szymon Siodłowski)

2-1 31 min. Lucio Ceci (as. Filip Rejczyk)

3-1 77 min. Szymon Grączewski (as. Oskar Lachowicz)



Strzały (celne): Legia 23 (9) - Wisła 12 (8)



Legia: Jakub Murawski (46' Tomasz Zieliński) - Szymon Gaj (Kpt), Igor Morawski, Kacper Stankiewicz (71' Rafał Boczoń [06]), Lucio Ceci - Benedykt Piotrowski, Filip Rejczyk [06] (46' Oskar Lachowicz), Kacper Rojkowicz (46' Filip Borowski) - Gracjan Gawroński (60' Tomasz Rojkowski [06]), Szymon Siodłowski (67' Hubert Ogórek), Szymon Grączewski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel







CLJ U15: Widzew Łódź 06 - Legia U15

Gole:

0-1 14 min. Mateusz Sitek (piętą, as. Igor Rosa z rogu)

0-2 26 min. Jakub Kowalski (as. Igor Rosa)

0-3 32 min. Jakub Kowalski (as. Igor Rosa)

0-4 53 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

0-5 66 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Żewłakow)



Legia: Hubert Nowak (Aleksander Mickielewicz ng) - Franciszek Saganowski (50' Oliwier Olewiński), Rafał Boczoń (41' Jakub Chodkowski), Maciej Saletra, Adam Bąkiewicz (41' Jakub Grzejszczak) - Roman Żuk, Fryderyk Misztal, Kacper Bogusiewicz, Igor Rosa (41' Jakub Żewłakow), Jakub Kowalski (41' Mateusz Szczepaniak [07]), Mateusz Sitek (41' Karol Kosiorek)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 - Broń Radom 07

Gole:

1-0 6 min. Leon Ziętek (głową, as. Michał Reterski z rogu)

2-0 27 min. Aleks Płoszka b.a.

3-0 35 min. Leon Falecki (as. Maciej Jeleński)

4-0 39 min. Michał Korba (as. Maciej Jeleński)

5-0 40 min. Szymon Chojecki as. Maciej Jeleński)

6-0 44 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

7-0 54 min. Stanisław Gieroba (as. Leon Ziętek)

8-0 72 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

9-0 73 min. Aleks Płoszka (as. Stanisław Gieroba)



Strzały (celne): Legia 26 (19) - Broń 7 (2)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Ziętek, Baranowski, Jeleński, Falecki, Michał Reterski, Michał Korba, Aleks Płoszka, Chojecki, Jakub Misiewicz, Maciej Jaroszewski, Mikołaj Kotarba, Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Kuba Nawrocki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko







UKS Varsovia 08 - Legia U13



Legia U12 - AP Reissa 09



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Bartnicki, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Aleksander Marciniak, Kacper Ziółkowski, Aleksander Badowski [10], Wojciech Paczosa, Krystian Kopeć, Iwo Dolega, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Jakub Piaseczny

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



Bardzo ciekawe, zacięte i wyrównane spotkanie młodzików Legii z AP Reiss, które trzymało w napięciu do ostatnich minut. Sparing rozegrano w nieco dłuższym, niż ligowe 60 minut, wymiarze czasowym, co dało również pole do wielu ciekawych obserwacji.



Legia U11 - KS Ursus 10



Legia: Dawid Rodak, Filip Hołowiński, Antoni Błoński, Tymon Płoszka, Igor Brzozowski, Jacek Dobrzański, Wiktor Wach [09], Oskar Putrzyński, Mateusz Pawłowski

Trenerzy: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski



Zespół Ursusa 2010A długo stawiał całkiem wysoko poprzeczkę zawodnikom Legii, którzy pokazali mimo wszystko konsekwencję w grze i dobrą postawę w obronie.



Legia U10 - AP Reissa 11



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Bartosz Gawryś, Stanisław Ziętek, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Radosław Maćkowski, Michał Kuć, Julek Liwartowski, Maksymilian Albrecht, Filip Wancerz

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Tymoteusz Neuff, Michał Konieczny



Legioniści postawili na grę ofensywną od pierwszych minut, tym razem również udawało im się zachować koncentrację od pierwszych do ostatnich minut spotkania. W związku z tym spotkanie można uznać za nieco bardziej udane od zeszłotygodniowego pojedynku z Jagiellonią, choć gracze z Białegostoku sprawili swoją agresywną postawą przez pierwsze 60 minut gry - być może - nieco więcej problemów naszym szykom obronnym.



I liga woj. U18: UWKS Legia 03/4 6-0 Huragan Wołomin U18

Gole:

1-0 2 min. Michał Rak

2-0 6 min. gol samobójczy (as. Kacper Polak)

3-0 13 min. Kacper Wypych (po solowym rajdzie)

4-0 60 min. Mikołaj Wiśniewski (as. Mirosław Tymczyszyn)

5-0 70 min. Jakub Wąchocki (as. Mateusz Zalega)

6-0 88 min. Mirosław Tymczyszyn (as. Mateusz Zalega)



Strzały (celne): CWKS 29 (21) - Huragan 3 (2)



UWKS Legia: Stanisław Kucharski - Kacper Romanowski, Filip Grygorczuk, Kacper Kubiszer (46' Antoni Sidor [04]), Kacper Wypych [04] (46' Jakub Wąchocki) - Michał Rak (46' Mirosław Tymczyszyn), Sławomir Tymczyszyn, Oganes Khazaryan, Kacper Cetlin (46' Mateusz Zalega) - Kacper Polak

Trener: Łukasz Winek







B-klasa: UWKS Legia 0-4 (0-2) UKS Talent Warszawa

Gole:

0-1 27 min. Mateusz Gontarz (rzut karny)

0-2 34 min.

0-3 63 min.

0-4 70 min.



Strzały (celne): CWKS Legia 8 (3) - Talent 21 (10)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Konrad Kisiel (46' Jakub Wąchocki), Damian borowski, Kacper Kubiszer, Kacper Wypych - Michał Rak Ż (26' Mikołaj Wiśniewski), Karol Sulkowski, Kacper Cetlin, Antoni Sidor (84' Mateusz Zalega), Kornel Przewoźny - Arkadiusz Waszak

Rezerwa: Stanisław Kucharski (br), Artur Miszkiewicz

Trener: Łukasz Winek







