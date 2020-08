Mladenović: Jesteśmy na dobrej drodze

Niedziela, 23 sierpnia 2020 r.

- W Legii gra się inaczej niż w Lechii. Każdy trener ma swoją taktykę. W Warszawie wygląda to inaczej, ale same zasady dużo się nie zmieniły. Lubię grać ofensywnie i myślę, że będę miał sporo szans na taką grę - mówi Filip Mladenović w programie Liga+ Extra.







- Nie chcę oceniać, czy w Legii są lepsi zawodnicy niż w Lechii. W Gdańsku jest wielu dobrych piłkarzy. Skoro Legia jest mistrzem, to znaczy że tak właśnie powinno być.



- W sobotę byłem gotowy, by zagrać od początku. To, że pozostałem na ławce, było decyzją trenera. Wydaje mi się, że dałem dobrą zmianę, zagrałem 30 minut i przyjemnie czułem się na boisku.

Wczorajsza kartka była zasłużona. Podjąłem dobrą decyzję, bo straciliśmy piłkę.



- Na mecz z Omonią będziemy przygotowani. W jednym meczu wszystko jest mo

żliwe, ale mam nadzieję, że zrobimy coś fajnego. Jesteśmy dobrze przygotowani i moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy ten sezon. Jesteśmy na dobrej drodze i musimy to kontynuować.



O transferze do Legii



- Nie brakowało konkretów z klubów zagranicznych, ale w tym momencie najlepszym krokiem dla mnie była gra w takim klubie, który zawsze walczy o najwyższe cele i gra w pucharach. Grałem w pucharach i znów chcę zagrać. Myślę, że okaże się, iż to była dobra decyzja.