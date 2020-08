Michał Sokołowski koszykarzem Legii!

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 r. 11:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała nowego zawodnika i jest to jedna z największych niespodzianek tego rynku transferowego w Energa Basket Lidze. Nowym graczem Legii został reprezentant Polski, zawodnik, który ostatnio występował w Stelmecie i Anwilu, a także w europejskich pucharach - Michał Sokołowski. Mogący grać na pozycjach 2-3 zawodnik, może jeszcze w tym roku zmienić barwy klubowe, jeśli znajdzie mocny klub zagraniczny.



- Krótko po tym jak porozmawiałem z trenerem Kamińskim dogadaliśmy wszelkie szczegóły i podpisałem kontrakt z Legią Warszawa. Nadal moim celem jest gra za granicą, ale na tą chwilę zagram w Warszawie i na tym się skupiam. Dołączam do młodego zespołu, moje doświadczenie na pewno pomoże. To będzie ambitny zespół, który w każdym meczu będzie walczył o zwycięstwo. Dotychczas trenowałem indywidualnie oraz gościnnie z pierwszoligowym Zniczem Pruszków, w jakiej formie jestem zobaczymy już niedługo - mówi Michał Sokołowski, nowy koszykarz Legii Warszawa.



- Michał to zawodnik, którego nie trzeba przedstawiać kibicom w Polsce. Jest w swoim szczytowym okresie kariery, to zawodnik ceniony za znakomitą grę w obronie, duże umiejętności, uniwersalność gry w ataku. Zawodnik zbierał doświadczenie na parkietach polskiej ligi, Basketball Champions League, lidze VTB, mistrzostwach świata i Europy. To wszystko na pewno zaowocuje dobrą grą dla Legii i zwycięstwami naszej drużyny - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii.



Imię i nazwisko: Michał Sokołowski

Data i miejsce urodzenia: 11.12.1992, Warszawa

Wzrost: 196 centymetrów

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy



Dotychczasowe kluby:

2019/20: Anwil Włocławek (EBL i Liga Mistrzów) | w EBL: 19 meczów, śr. 26:38 min. gry, 9.7 pkt., 3.9 zb., 2.6 as.

2018/19: Stelmet Enea Zielona Góra (EBL i Liga VTB) | w EBL: 39 meczów, śr. 27:53 min. gry, 12.9 pkt, 4.2 zb. 2.9 as.

2017/18: Rosa Radom (EBL i Liga Mistrzów) | 34 mecze, śr. 32:05 min. gry, 13.8 pkt., 5.6 zb., 3.9 as.

2016/17: Rosa Radom (EBL i Liga Mistrzów) | 35 meczów, śr. 31:34 min. gry, 12.7 pkt., 5.8 zb., 2.9 as.

2015/16: Rosa Radom (EBL i Fiba Europe Cup) | 42 mecze, śr. 29:33 min. gry, 13.2 pkt., 4.5 zb., 2.1 as.

2014/15: Rosa Radom (EBL) | 39 mecze, śr. 28:04 min gry, 9.4 pkt., 4.4 zb., 2.3 as.

2013/14: Anwil Włocławek (EBL) | 33 mecze, śr. 30:32 min. gry, 10.0 pkt., 3.8 zb., 2.8 as.

2012/13: Anwil Włoclawek (EBL) | 38 meczów, śr. 16:35 min. gry, 4.1 pkt., 2.9 zb., 0,8 as.

2011/12: Anwil Włocławek (EBL) | 17 meczów, śr. 4:14 min. gry, 1.1 pkt. 0.8 zb, 0.3 as.

2010/11: Znicz Pruszków (I liga)

2007-10: MKS MOS Pruszków