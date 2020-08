Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek powołał kadrę na wrześniowe mecze Ligi Narodów z Holandią (4 września, Amsterdam) oraz Bośnią i Hercegowiną (7 września, Zenica). W kadrze znalazło się dwóch legionistów - Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik. Kadra: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina, Włochy), Łukasz Fabiański (West Ham United FC, Anglia), Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Bochniewicz (Górnik Zabrze), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Karbownik (Legia Warszawa) , Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio, Włochy) Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire, USA), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion FC, Anglia), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań), Damian Kądzior (GNK Dinamo, Chorwacja), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Karol Linetty (UC Sampdoria, Włochy), Jakub Moder (Lech Poznań), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy) Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Arkadiusz Milik (SSC Napoli, Włochy), Krzysztof Piątek (Hertha BSC Berlin, Niemcy)

PLBBOY - 20 minut temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję, że jak przyjdzie czas, Legia nie puści kadrowiczów z drugiego zespołu na młodzieżówkę. Niech sobie biorą ogórków z sokoła psia dziura. odpowiedz

Jarosław - 26 minut temu, *.play-internet.pl A gdzie Slawomir Peszkooo odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 31 minut temu, *.vectranet.pl Wyjdzie szydło z worka jak Lewego w składzie brak i kadrowicze z Kazachstanu czy USA tu przylatują... odpowiedz

Cezary1916 - 38 minut temu, *.play-internet.pl A gdzie Lewandowski? odpowiedz

Matigol - 25 minut temu, *.orange.pl @Cezary1916:

Sądzę że wystarczy chwilę pomyśleć - on dopiero wczoraj skończył sezon (finał LM) więc należy mu się odpoczynek. Dlatego nie został powołany. odpowiedz

tylko Legia. - 15 minut temu, *.194.12 @Matigol:

Tez mi coś. Gra Polska reprezentacja a jegomość sobie na urlop idzie, po ciężkich walkach dla niemieckiego klubu... odpowiedz

Tarcho - 50 minut temu, *.centertel.pl I lewego nie powołał odpowiedz

Stas - 51 minut temu, *.virginm.net E a gdzie Niezgoda odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Brzęczek wybitny trenerzyna.. a gdzie powołanie dla Boruca ?? odpowiedz

A - 45 minut temu, *.net.pl @...: jak ma powołać Boruca,skoro ten zakończył kariere w reprezentacji? odpowiedz

