U-19: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 19 Jacek Magiera podał listę zawodników powołanych na towarzyskie spotkania z Niemcami (3 września, 14:30, Kalisz) oraz Czechami (7 września, 16:45, Brzeg). W kadrze znalazło się dwóch legionistów - Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk. Powołani zawodnicy: Bramkarze: Kacper Bieszczad (Chrobry Głogów), Hubert Idasiak (SSC Napoli, Włochy), Jakub Ojrzyński (Liverpool FC, Anglia) Obrońcy: Łukasz Bejger (Manchester United FC, Anglia), Daniel Hoyo-Kowalski (Wisła Kraków), Jakub Iskra (SPAL, Włochy), Ariel Mosór (Legia Warszawa) , Jakub Niewiadomski (Lech Poznań), Patryk Peda (SPAL, Włochy) Pomocnicy: Jan Biegański (GKS Tychy), Jakub Bieroński (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (Cracovia), Adam Ratajczyk (ŁKS Łódź), Daniel Szelągowski (Korona Kielce), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy) Napastnicy: Aleksander Buksa (Wisła Kraków), Dawid Kocyła (Wisła Płock), Filip Szymczak (Lech Poznań), Hubert Turski (Pogoń Szczecin), Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa)

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

garry - 1 godzinę temu, *.chello.pl z Lecha 3, z Pogoni 3, z Legii 2, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie byłoby to już prawidłowością odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale, że z Ostródy nikogo nie ma. Przecież to, "klasa wyżej". odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Nie wysylac bo pozniej same klopoty i walki zestrony PZPN odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.ip-point.pl Nie wysyłać. #UkaraniZaKadrę odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.