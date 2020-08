Ekstraklasa w sezonach 2021/22 i 2022/23 w Canal+ i TVP

Ekstraklasa SA podpisała umowy z Canal+ i z TVP w zakresie krajowych transmisji telewizyjnych rozgrywek Ekstraklasy, które będą obowiązywały w sezonach 2021/22 i 2022/23. W trakcie obowiązywania umowy wszystkie mecze będą transmitowane na antenach Canal+, a jednocześnie TVP pokaże w telewizji otwartej jeden mecz z każdej kolejki. W ramach umowy Ekstraklasa SA zabezpieczyła także wpływy z praw mediowych do końca sezonu 2020/21. Sumaryczna wartość kontraktów w trakcie czterech sezonów (od sezonu 2019/20 do sezonu 2022/23) wyniesie jeden miliard złotych.

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No i spoko, utrzymuję abonament... odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Strach sie bac relacji w TVP - jaka telewizja tacy komentatorzy odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawciu: racja, wyjatkiem jest J. Laskowski ale on pewnie szybko wroci do C+ patrzac na ilosc wolnych wakatow odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pawciu: Jeśli nie chcesz to nie oglądaj, to nie jest przymusowe. Ja będę oglądała z przyjemnością. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pawciu: nie ma obowiązku oglądania a tym bardziej sluchania odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Taka liga a taka potężna kasa odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.59 @Zdzicho: to "tylko" ok 250 mln euro. Neymar w 2017 r. przeszedł z Barcelony do PSG za niewiele mniejszą kwotę. odpowiedz

